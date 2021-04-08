台南5校獲閱讀磐石獎 南台灣第一、全國第二

教育部110年度閱讀磐石獎公布，台南市有後甲國中、東區崇明國小、學甲區宅港國小、佳里區子龍國小及南大附小獲獎，較去年成績大躍進，獲得南臺灣第一，全國第二的佳績，展現南市推動閱讀教育的成果。

後甲國中以「愛智索驪珠」方案獲獎，校長陳瑞榮說「愛智」是追求智慧、認真而理性的作為與態度，「驪珠」出自《莊子》寓言，為深淵之中的寶珠。意指圖書館收藏著許多不同類型的智慧結晶，需用心探索與品味，方能獲取智慧寶珠。後甲國中以「愛智索驪珠」的核心理念，觸發學生對於閱讀的好奇心，並結合校本課程「品格、多元、適性、科創、國際、閱讀」的發展內涵，達成「終身學習者」的終極目標，建立學生閱讀與自學力的連結。

東區崇明國小以「我看到閱讀的樣子—從容」獲獎，校長王海秀說，，此方案以學生自主學習能力「CHEER教學模式」為閱讀教學基礎，規畫全校閱讀教學計畫，鼓勵學生從紙本、數位、雙語閱讀多元文本中，培養批判性思考的學習習慣，建立思辨分析與解決問題的學習模式，並持續滾動修正閱讀課程，將閱讀融進學習。

學甲區宅港國小獲獎方案是「薩末漁庄飄書香宅港囝仔愛閱讀」，校長曾千純說，該方案是以校訂課程「護濕地」、「慕慈恩」、「樂活漁」，從愛出發，讓身處「薩末」漁庄的宅港學生「愛上閱讀、巧思閱讀，創意閱讀」；並採用多元模式檢測閱讀成效，從識字量測驗、閱讀理解測驗讓學生從閱讀中獲得知識與智慧。

佳里區子龍國小以「戲說子龍‧傳閱幸福」獲獎，藉由閱讀學習模組與戲劇教學策略，了解並突破學生的閱讀學習困境，訂定專屬子龍學生的閱讀方案架構圖，透過方案實踐，傳遞幸福能量。

南大附小獲獎方案為「為幸福而讀愛悅懂閱跨躍」，將閱讀力視為各學習領域課程的核心素養，落實課文本位閱讀理解策略教學，發展六大校訂統整課程。透過愛悅讀、懂閱讀與跨躍讀三節奏，從享受浪漫的閱讀樂趣開始，接著習閱讀理解策略與技巧，進而培養跨域整合與問題解決能力，感受幸福閱讀。