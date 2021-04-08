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現代束脩 學生拿酸菜、口罩、茶包、卡片抵學費

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
梨山賓館副總經理林閔政上課不收學費，而以交換禮物分享，上課收到有茶包、卡片、金莎巧克力、手作卡片及口罩等小物。圖／林閔政提供
梨山賓館副總經理林閔政上課不收學費，而以交換禮物分享，上課收到有茶包、卡片、金莎巧克力、手作卡片及口罩等小物。圖／林閔政提供

梨山賓館副總經理林閔政配合政府推動技能檢定，鼓勵職人考證照，日前在彰化員林開「我有故事，你有什麼？」交換課程，教導民眾如何利用其獨創的記憶法考照，學生能以小禮物或手作卡片當作「束脩」，結果收到很多口罩，還有雲林學生帶來酸菜當學費，因反應熱烈，4月17日將在嶺東科技大學再辦一場課程。

林閔政3年前在偏鄉推動山那邊夢想書房公益平台活動，2019年報考就服乙級證照過程中領悟彩虹記憶法、拆字記憶法和口訣故事聯想法，他將這樣的閱讀方法重新整理法條後，出版「就服乙級超神記憶攻略」一書，受到許多有意考證照的考生喜愛。他因在梨山工作，深刻感受偏鄉取得教學資源的困難，因此他從助人的角度出發舉辦「故事交換」分享會，指導有意考照的學生快速有效的通關。

林閔政上課不收學費，而以交換禮物分享，3個月內就有500多位有意報考乙級證照的粉絲，上課收到有茶包、卡片、金莎巧克力、手作卡片及口罩等小物，甚至人送上紅包，還有學生上完課還會不好意思地問「老師，我只有卡片，這樣可以嗎？」

林閔政表示，他使用彩虹記憶法、拆字記憶法、數字意像聯想法、口訣故事法去記法條，這些技巧都需要想像聯結的能力，因此當學生準備手作卡片寫感謝語，會去想要寫什麼比較能傳達感謝？準備伴手禮、農特產品，也會去思考和自己或與老師會有什麼關連?當物品與人的連結性思考變成習慣，在準備考試閱讀會有幫助。

嶺東科技大學推廣教育中心主任昝大偉說，嶺東科技大學長期推動在職教育、鼓勵終生學習，考證照又是厚值職涯的加分選項，林閔政讓學習變有趣的想法，學校非常認同，因此全力贊助場地。

梨山賓館副總經理林閔政上課不收學費，而以交換禮物分享。圖／林閔政提供
梨山賓館副總經理林閔政上課不收學費，而以交換禮物分享。圖／林閔政提供

口罩 偏鄉

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