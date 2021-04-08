史上最少！ 20.2萬人報考國中教育會考 明寄發准考證

110年國中教育將於5月15日、16日舉行，受少子化影響，今年全國18考區及大陸考場總報名人數20萬2547人，再創歷史新低。全國試務會明天將寄發准考證，考生務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月12日、13日申請更正。

今年國中會考已於3月13日報名完畢，全國18考區及大陸考場總報名人數20萬2547人，比去年少6498人，再創新低。其中集體報名20萬940人，個別報名1607人。報名人數最多的三個考區分別是中投考區3萬1030人，新北考區3萬914人，及高雄考區2萬2721人。

全國試務會表示，4月9日將寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

全國試務會表示，考生務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月12日、13日申請更正，集體報名考生向就讀國中申請，個別報名考生則向考區試務會申請。

准考證如有毀損或遺失，全國試務會表示，考生於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向各考場試務中心申請補發。

全國試務會也提醒，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請考試服務，包含試題本別、作答方式、試場安排、輔具等項目。國中教育會考網站（ http://cap.rcpet.edu.tw ）「應考服務」網頁，已建置各項考生應試程序及注意事項等。