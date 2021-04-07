羅浮高中4月將招生 桃議員憂：偏鄉無誘因恐招不到師資

羅浮高中110學年度將開始招生，設置餐飲管理1班、觀光事業2班，共要招收75名學生。市議員林志強擔心，偏鄉教書的誘因遠小於市區，若招不到教師該怎麼辦？對此教育局長林明裕說，有提供教師宿舍，正式公立教師薪資，且報考偏遠地區者成績能加乘，推估會有很多教師報考。

林志強指出，要吸引教師到偏鄉教書需要給予一定的誘因，若沒有足夠的誘因，恐怕會招不到教師，萬一師資沒有到位，有沒有什麼配套措施？市議員簡志偉說，羅浮高中是新設學校，擔心能不能及時完備，就算師資到位還要考量備課問題，提醒教育局要緊盯，需要準備完善。

林明裕說，昨天已經公布教師招考簡章，需要國文教師1名、數學教師1名、餐飲教師1名、觀光教師2名，其中1名為原住民籍，選擇報考偏遠地區、原住民籍者，都有加分制度，其餘公務員還需要組長3名、幹事4名丶技士1名，而工友則要等學生入學後，依實際學生數核定，「今天一定會招聘到位」，希望有志於原住民教育的教師踴躍參加。

羅浮高中110學年度桃連區要招收65名學生，另外觀光事業科6名、餐飲管理科4名獨立招生，開放全國原住民籍學生報名，應屆畢業生一律由就讀國中代為集體報名，報名時間從4月12日至23日。此外，非應屆或具同等學力資格者，須親至羅浮高中現場辦理報名，報名時間從5月17至20日，每天上午8點半至12點及下午1點半至4點半前委託或親送至壽山高中辦理。