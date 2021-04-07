小願藝樹館展出 中港高中國中部美術班聯展

台中清水眷村文化園區小願藝樹館邀請中港高中國中部美術班策劃「水墨鰲峯裝置展」、「墨染花器泥作展」，與「鰲峯—許宸樺攝影個展」聯展，展期自即日起到今年5月30日，邀約大家在春和夏薰之際，一起遨遊鰲峰秀麗風光。

「水墨鰲峯裝置展」由林圭堂老師指導學生，以水墨技法描繪鰲峰地景，筆墨交互運用，形成豐富的色階，濃、淡、乾、濕多種變化，展現出鰲峰山的氣韻；學生突破傳統的框架，作畫時加入創意，遠望深山隱約有侏羅紀的恐龍現身？「宇宙明星BT21」也在鰲峰景觀台賞景？眺望山景時赫然發現「一拳超人」，山坡上的流浪狗變成駿馬圖？大野狼與小紅帽也隱入圖中。

30件作品以絲柔布簾印製輸出，交縱錯落地擺設陳列，如鰲峰山巒的柔美起伏，再套用上不同於水墨作品的顏色，其中一展場以藏青色作品為主，象徵山的沈穩；另一展場則以繽紛活潑的顏色，傳達山的蓬勃朝氣；另外，還動手做「水墨鰲峯胚布袋」。

美術班學生利用寒假創作，以工業風華、簡約純淨的白水泥，加入黑墨自然渲染，數日凝固後研磨成容器，再置入合適的多肉植栽，成為頗富禪意的墨染花器。「墨染花器泥作展」讓學生體驗綠活美學，在繁忙的課業中，以「綠活手作」療癒身心靈。

展一/水墨鰲峰中港裝置展

展二/墨染花器中港泥作展

展三/鰲峯—許宸樺攝影個展

展期：即日起至5月30日，每周一休館

開放時間：早上9點30分到下午5點30分