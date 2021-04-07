快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小願藝樹館展出 中港高中國中部美術班聯展

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
清水眷村文化園區小願藝樹館邀中港高中國中部美術班聯展。圖／小願藝樹館提供
清水眷村文化園區小願藝樹館邀中港高中國中部美術班聯展。圖／小願藝樹館提供

台中清水眷村文化園區小願藝樹館邀請中港高中國中部美術班策劃「水墨鰲峯裝置展」、「墨染花器泥作展」，與「鰲峯—許宸樺攝影個展」聯展，展期自即日起到今年5月30日，邀約大家在春和夏薰之際，一起遨遊鰲峰秀麗風光。

「水墨鰲峯裝置展」由林圭堂老師指導學生，以水墨技法描繪鰲峰地景，筆墨交互運用，形成豐富的色階，濃、淡、乾、濕多種變化，展現出鰲峰山的氣韻；學生突破傳統的框架，作畫時加入創意，遠望深山隱約有侏羅紀的恐龍現身？「宇宙明星BT21」也在鰲峰景觀台賞景？眺望山景時赫然發現「一拳超人」，山坡上的流浪狗變成駿馬圖？大野狼與小紅帽也隱入圖中。

30件作品以絲柔布簾印製輸出，交縱錯落地擺設陳列，如鰲峰山巒的柔美起伏，再套用上不同於水墨作品的顏色，其中一展場以藏青色作品為主，象徵山的沈穩；另一展場則以繽紛活潑的顏色，傳達山的蓬勃朝氣；另外，還動手做「水墨鰲峯胚布袋」。

美術班學生利用寒假創作，以工業風華、簡約純淨的白水泥，加入黑墨自然渲染，數日凝固後研磨成容器，再置入合適的多肉植栽，成為頗富禪意的墨染花器。「墨染花器泥作展」讓學生體驗綠活美學，在繁忙的課業中，以「綠活手作」療癒身心靈。

展一/水墨鰲峰中港裝置展

展二/墨染花器中港泥作展

展三/鰲峯—許宸樺攝影個展

展期：即日起至5月30日，每周一休館

開放時間：早上9點30分到下午5點30分

地址：台中市清水區中社路信義巷47號/小願藝樹館

清水眷村文化園區小願藝樹館邀中港高中國中部美術班聯展。圖／小願藝樹館提供
清水眷村文化園區小願藝樹館邀中港高中國中部美術班聯展。圖／小願藝樹館提供
清水眷村文化園區小願藝樹館邀中港高中國中部美術班聯展。圖／小願藝樹館提供
清水眷村文化園區小願藝樹館邀中港高中國中部美術班聯展。圖／小願藝樹館提供

寒假

延伸閱讀

談防疫抗疫…梁振英籲盡快清零 恢復中港通關

水墨創作名家林清鏡 台東辦水墨畫展

台中大元國小美術班畢業展 屯區藝文中心展出

美中會前下馬威 美點名制裁24中港官員

相關新聞

新課綱特色課程玩素養 國中設計跨領域校園實境解謎

高雄市五福國中因應108課綱，積極開發具有創意的多元化課程設計，希望能教學內容能兼顧知識、能力與態度以培養素養，在評量方...

全英文辯論 南投普台高中生6月代表台灣赴美戰全球

南投縣私立普台高中學生林品均、胡道瑜參與「2021 NSDA（美國全國演講及辯論協會）台灣區選拔賽」勇奪VLD（林肯道格...

校園也能很藝術！台南永康國中開辦「遇見夏卡爾」特展

「校園也能很藝術」，台南市永康國中今天開辦「在永中遇見夏卡爾巡迴展」，未來兩周展期內使用超現實主義大師夏卡爾作品影像營造...

現代束脩 學生拿酸菜、口罩、茶包、卡片抵學費

梨山賓館副總經理林閔政配合政府推動技能檢定，鼓勵職人考證照，日前在彰化員林開「我有故事，你有什麼？」交換課程，教導民眾如...

110全中運0417登場 雲林縣國中小學生連放9天假

雲林縣睽違34年主辦全國中等學校運動會，期間自本月17日至22日六天。為配合賽事，縣內各國中小學19日到22日停班停課，...

史上最少！ 20.2萬人報考國中教育會考 明寄發准考證

110年國中教育將於5月15日、16日舉行，受少子化影響，今年全國18考區及大陸考場總報名人數20萬2547人，再創歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。