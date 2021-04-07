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吳濁流文藝營嘉年華10日舉辦 東興圳將辦水岸音樂會

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北東興圳公園將在10日舉行水岸音樂會，縣府邀請民眾自備野餐墊前來席地而坐欣賞藝文演出。圖／縣府提供
竹北東興圳公園將在10日舉行水岸音樂會，縣府邀請民眾自備野餐墊前來席地而坐欣賞藝文演出。圖／縣府提供

竹北市東興圳景觀公園周六將舉辦吳濁流文藝營嘉年華，不僅有兒童寫生比賽、環保綠市集，更有水岸音樂會，請來黃子軒與山平快、愛客樂樂團新竹縣立交響管樂團等樂團，帶來音樂饗宴，民眾前來也可以參與集章換好禮，還有機會抽中環保帆布袋、野餐墊等好禮。

活動由財團法人新竹縣文化基金會主辦、新竹縣政府文化局承辦，選在今年剛完工的東興圳一期公園內，除了讓民眾接近水圳生態、感受都市間的綠地空間，也讓更多民眾能藉著活動機會認識客家裔詩人吳濁流。

縣長楊文科說，東興圳不只扮演了都市綠藍帶功能，更見證了竹北過去從遍地農田，到如今高樓林立的時空更迭，周六的水岸音樂會歡迎民眾自備野餐墊來到這，能在公園內席地而坐欣賞音樂、戲劇等藝文節目，但也別忘了能自備環保餐具，離開時也要記得帶走垃圾。

文化局說，活動當地水岸音樂會舞台將設置在公園「水中央」與「大樹下」，從下午2點30分到下午4點30分，將由多組表演團體輪番登台演出，活動邀請到在地傑出樂團黃子軒與山平快、愛客樂樂團、新竹縣立交響管樂團、黃于娟x羅國禮及Mr.Yes小丑劇團，要讓民眾享受客家音樂、戲劇的多重饗宴。

環保綠市集則將有40多攤特色小攤販，文化局也提醒民眾要自備提袋、餐具，避免使用一次性用品；現場還會有行動書車，將展示吳濁流先生的文學作品，現場也可以申辦限量動物悠遊卡借閱證，讓前來的民眾可以隨手就借閱喜歡的書籍。

集點換好禮則從上午11點開始，設置認識東興圳、環保標章綠生活、一起學鼓趣、行動書車、亻厓講客等5個集點區，民眾只要在服務台領取集點卡，回答有關東興圳的小知識、體驗木箱鼓等，集滿印章即可兌換獎品，將有機會抽到環保帆布袋、玻璃杯、野餐墊等，數量有限，送完為止。

前來吳濁流文藝營嘉年華就可集點換好禮，還可抽環保帆布袋、野餐墊等好禮。圖／縣府提供
前來吳濁流文藝營嘉年華就可集點換好禮，還可抽環保帆布袋、野餐墊等好禮。圖／縣府提供

樂團 新竹 文化局

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