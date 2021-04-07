金門囝仔參加國標舞蹈國手選拔積分賽 首戰告捷

2021年「全國總統盃運動舞蹈錦標賽暨CTDSF中華舞總國手選拔積分賽（第一場）」於日前在台北體育館舉行，金門縣運動舞蹈代表隊選手林冠佑、唐嘉琝、許芸瑄、黃詩蘋、林冠均、陳薇淇等6位縣籍小選手參賽，與來自全台的300多位各縣市代表同場較勁， 表現優異，拿下了國手選拔第一場的高積分，為金門爭光，消息傳回金門家長與老師都相當欣喜。

金門體育會理事長唐麗輝今天表示，這些小選手們原訂 4 月 2 日下午搭機前往台北參賽，卻因為天候不佳，霧鎖機場，臨時更改於當日上午 11 點由料 羅碼頭搭乘金門快輪，經過 9 個多小時的航程，在晚間 9 點多到達台中港，再 轉搭 2 個半小時的客運北上，抵達台北時已過午夜，然而，路途雖是奔波勞累， 隔早前往參賽依然精神抖擻，氣勢十足，一整天的賽事表現得可圈可點，充分 展現了金門孩子刻苦耐勞以及運動家的精神，著實令人感動。

這場由教育部體育署主辦，中華民國體育運動舞蹈總會承辦的「全國總統盃運動舞蹈錦標賽暨 CTDSF 中華舞總國手選拔積分賽」於 4 月 3 日在台北體育館進行，300 多位來自各縣市代表隊的選手齊聚一堂，以舞會友，同場競技，除了國小、國高中、大專等 組別的錦標賽事，另為選拔 2022 年代表台灣參加亞奧運之國手，此場賽事是 年度國手選拔積分賽的第一場，也是積分倍率最高的一場，選手的成績排名至 關重要。

金門的小選手們在此場賽事中，取得了非常好的成績，他們分別是就讀金 城國中七年級林冠佑(13 歲)、金寧中小學八年級唐嘉琝(14 歲)、金城國中七 年級黃詩蘋(13 歲)、中正國小六年級許芸瑄(12 歲)、金鼎國小六年級林冠均 (12 歲)、賢庵國小六年級陳薇淇(12 歲)等六人，以出色的舞技、極佳的體力 與肌耐力，從早至晚一路通過預賽、初賽、複賽、準決賽等多輪次的競爭而不 被淘汰，最終進入決賽八強。

在國手選拔積分賽的八個組別（依年齡分為兒童一級組、兒童二級組、青少年一級組、青少年二級組、青年組、成人組、職業組）中，林冠佑與許芸瑄榮獲青少年一級組第二名，林冠佑與唐嘉琝榮獲青少年二級組第三名，林冠均與陳薇淇榮獲青少年一級組第七名。

在錦標賽中，林冠佑與黃詩蘋榮獲國中組第三名，林冠佑個人從80位對手中脫穎而出，取得青少年單人五項組第四名佳績。

唐麗輝也表示，金門雖是離島，但運動舞蹈這個區塊，在地的孩子素質 一點兒都不比台灣孩子差，此次赴台的林冠佑與許芸瑄，在去年度的國手選拔積分賽(6場)事中就已取得了儲備國手之資格，此次不負眾望，在選拔積分賽的首場就勇奪了亞軍的佳績，一歩歩邁向國手的夢想。