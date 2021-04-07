影／60年前校景畫重見天日！高雄大同國小親師募款修復

高雄市大同國小今天舉行「愛的書庫暨名畫」揭牌，校長陳詠禎表示，學校因民生樓補強工程即將進行，整理地下室赫然發現掛在牆壁上的一幅畫作，是87歲畫家陳瑞福繪製1960年代大同校景，親師幫畫作募款送急診、找正修科大文物修復團隊重新修復。這幅100號油畫，粗估價值600萬元。

大同國小校長陳詠禎表示，因民生樓補強工程即將進行，全校師生共同整理地下室，發現掛在牆壁上的一幅畫作，那是1960年代的大同校景，彷彿走入歷史中。可惜作品因為長期受到環境條件不佳以及溫濕度變化影響，除畫面毀損外，還有變形狀況。

大同國小找到正修科技大學文物修護中心團隊立即展開初步檢視、全面評估、進行修復，進而呈現出原創者最初的意象。經過25日的努力，團隊以日誌登錄、拍攝作品、圖像製作等形式紀錄藝術修復的過程，歷程影片與修復報告書將作為大同國小未來視覺藝術教學教材。團隊也畫作保護方案建議：溫度保持攝氏20° C ± 2° C，溫差不可過大；相對濕度50% ± 5%；展示照度宜用150 LUX 以下並防紫外光照射； 非展示時存放於恆溫恆濕空間；遠離汙染原如空氣汙染、蟲害或酸性物質等。

陳詠禎說，當大同國小讓這幅畫重見光明時，學校決定一起找回畫作的藝術家陳瑞福，於是透過退休校長蘇連陣、中山國小校長蕭木川、新上國小校長王彥嵓協助，找到已高齡87歲的陳老師。

陳瑞福來自東港漁村，畫界稱「海王子」，因為他擅為台灣海鄉描繪歷史，畫出大海的美麗與哀愁、漁家的悲苦與歡欣，作品具人文思維，在國內外獲獎無數，曾受邀赴日遊學研究觀摩日本美術教育，並於大阪舉辦個展。