基隆暖暖國小參與式共讀站揭幕 森林系暖書窩好文青

基隆市暖暖國小參與式共讀站「暖書窩」今天揭幕，很有森林系風格，把原本舊圖書館翻修改建，集合教師與家長的意見，擴大學生與民眾的使用，一起享受書香，很有文青的味道。

共讀站取名為「暖書窩」，這個有趣的名字發想，是由一群熱情洋溢的志工家長集體創思而來，除了把「暖」這個令暖暖人驕傲的字放進來，與學校四棟「暖」字頭大樓相互輝映之外，同時希望暖暖地區的大人小孩能善用這個窩充實自己，成為能溫暖他人的暖男暖女。

暖暖國小校長胡宗光說，共讀站的規畫是把舊圖書館做翻修改建，採取「參與式」的設計，集合教師與家長的意見，為擴大學生與民眾的使用，最後決定再將圖書室旁的會議納入設計中，讓共讀站顯得更閒適清幽，更適合喜歡閱讀的人們使用。

今天上午揭牌，學生擔任小圖書館員，讓民眾體驗全程英語借書，這是暖暖國小教師團隊針對的生活情境設計系列性的雙語課程之一，為了讓學生能實際演練，圖書志工也下足了功夫準備與孩子們過招，充分展現學校英語教育特色。

教育處長林祝里推薦「阿嬤的酸梅湯」，並當場為學生導讀，她說酸梅湯有阿嬤的愛，孫女阿桃用一顆感謝的心，經營著「阿桃嬤酸梅湯」，用書裡的暖意來呼應暖暖國小的共讀站揭牌。