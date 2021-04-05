國中補全科竟要20萬？ 網友曝驚人收費原因：只會越來越貴

下課後要去補習班，是許多台灣學生的日常生活，有的父母會讓孩子補全科，希望能取得好成績，然而一年下來的花費卻相當驚人。一名網友在PTT八卦板發文，表示朋友幫他的小孩報了國中的「全科補習班」，總共花了20萬，原po聽到後嚇傻「現在補習費怎麼貴成這樣啊，那開補習班不就賺死！」

國中全科主要有國文、英文、數學、社會（地理歷史公民）、自然（生物理化地科），而升高中的考試為國中教育會考，於五月中舉辦。

貼文引發熱烈討論，鄉民紛紛留言「太扯了吧，真的有需要弱科補強就好」、「國中補全科幹嘛？」、「國中都基礎學科的東西，學校上課認真一點，不懂就問」、「20萬，這比研究所公職補習還貴欸」、「付20萬就是盤子無誤，孩子的壓力只會更大」、「那個年紀補過頭應該更不愛唸書吧？」、「二十萬拿去請家教比較賺」、「要補也是超前去補高中補習班，補國中的根本浪費錢」、「孩子有時間休息嗎...」、「越補越大洞」、「買參考書自己作題目啦」、「補習班的錢不如去買台積電」。

不過也有人認為「幼稚園每月至少2萬」、「99%的學生都不是自己要補的，是父母硬逼的，別說國中，現在國小就補習的一堆」、「家長沒時間關懷孩子，只能被別人當羊宰」、「補習班有名的老師一堂15000起跳」、「少子化，只會越來越貴」、「事實上醫科生九成都有補，沒補的爸媽教或請家教」。

另外，有過來人表示「20年前國中一學期6科全科6萬，1年12萬！現在20萬很正常」、「十幾年前我補國中全科班一學期(半年)5萬」。還有媽媽貼出小孩補習班的收費，光是國三會考總複習班3個月就要將近6萬元。