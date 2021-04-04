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李水娘創作43年記錄人間好時光 大墩文化中心辦個人展

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
李水娘校長超過40年創作歷程，即日起在大墩文化中心舉辦個展。圖／台中市文化局提供
李水娘校長超過40年創作歷程，即日起在大墩文化中心舉辦個展。圖／台中市文化局提供

「李水娘八十創作回顧展」即日起至4月21日在台中市大墩文化中心展出。李水娘2001年在石岡國小校長任內退休，國小五年級時由老師啟蒙，愛上繪畫，創作逾43年，用畫筆記錄人間好時光。

80歲的李水娘出生在東勢鎮大茅埔，從小喜歡塗鴉，國小五年級遇到啟蒙老師陳和品，奠定李水娘繪畫基礎。李水娘擔任國小教師、主任丶校長共41年，於2001年在石岡國小校長任內退休。

李水娘在教育界耕耘逾40年，專心創作超過43年。這次展覽涵蓋風景、靜物、花鳥等各種主題，記錄李水娘眼中的人間好時光，色彩鮮麗、樸實而真摯，展現藝術家的半生信仰

教育是李水娘半生的職志，而藝術創作則是帶給她生活活力，李校長積極推動美術教育，親自指導學生作畫。她回憶每完成一件作品，常會帶到學校和學生分享，孩子們童言童語的回饋，帶給她不一樣的創作思維及豐沛的靈感。

李水娘透過油畫、膠彩等不同繪畫類型，在全省美展、全省公教書畫美展、中部美展、台中縣教師美展等指標性展覽中不斷獲獎「活到老學到老，還要活得好。」李水娘今年特別捐贈作品「新社花海」給石岡國小。

藝術家 信仰 台中市

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