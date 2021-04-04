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投入逾30載 全台唯一鴿笭製作師傅退休了

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
投入鴿笭製作逾30年，台灣唯一鴿笭老師傅謝榮哲今年確定退休。圖／台南市政府提供
投入鴿笭製作逾30年，台灣唯一鴿笭老師傅謝榮哲今年確定退休。圖／台南市政府提供

台灣唯一鴿笭老師傅謝榮哲，投入鴿笭製作逾30載，近年視力及健康大不如前，今年起決定退休，地方鴿笭製作傳承，正面臨傳承隱憂。

謝榮哲是台南市鹽水人，與南市學甲郭三平被稱為台灣最後兩位鴿笭製作師，郭三平10年前不再製作鴿笭，謝榮哲成唯一鴿笭製作師傅。其學習製作鴿笭是無師自通，投入此行更添傳奇。

原來，謝榮哲本來是造墳師傅，30多年前友人認為謝榮哲手巧，建議他製作鴿笭，意外鴿笭製作結下緣分。一開始，只是興趣，後來有人拿他製作的鴿笭去比賽，認為品質好，於是向他訂製，就從玩票性質逐漸變成副業，逐漸打出知名度。

2014年台南市政府將「放笭鴿」列為市定民俗，每年透過鴿笭文化季活動推廣，補助學甲、鹽水、新營22個庄頭舉辦對抗賽，2017年起連續3年舉辦鴿笭製作技術傳習工作坊傳承此技藝，謝榮哲是碩果僅存講師，在文化局協助，謝不吝指導後進學習製作鴿笭，不過手藝仍謝仍有段很大距離。

謝榮哲也分享鴿笭製作要訣，認為要做出易揹的鴿笭，要先訓練好眼力，須抓得到鴿笭中心和對稱。首先笭栓必須釘在笭底的中心點，笭栓一歪，整顆笭就會歪斜，鴿子一飛起馬上墮落，再輕的笭也揹不回來；其次，笭蓋上的笭舌4個角和兩邊要對稱，角度平順，如此風阻變小，鴿子揹笭就不用花太多力氣，相對就容易將笭揹回。

而謝榮哲製作鴿笭，初步裁切、刨平、挖蓋都使用機器代勞，細部修磨和組裝自己操刀，每個行情約2000元，但數量有限，仍無法養家糊口，因興趣持續製作迄今。

「真的該交棒了！」63歲的謝榮哲幾年前就傳出有意退休，在文化局及各界關切，這幾年持續默默堅守此行，有曾傳承給有意學習。只是，隨著年紀漸長，視力及健康也不如前，謝榮哲證實，目前就是退休，剩下手上一些收尾鴿笭完成傳給日前下訂者，將不再製作鴿笭，會用不同方式關心鴿笭文化。

台南鹽水、學甲等地放鴿笭情形。圖／台南市政府提供
台南鹽水、學甲等地放鴿笭情形。圖／台南市政府提供
台灣唯一鴿笭老師傅謝榮哲向小朋友解說鴿笭製作要訣。圖／台南市政府提供
台灣唯一鴿笭老師傅謝榮哲向小朋友解說鴿笭製作要訣。圖／台南市政府提供

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