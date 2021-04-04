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外來種再利用 屏科大木設系設計「銀合歡貓砂」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大木設系學生將自己養的貓試用銀合歡貓砂。圖／屏科大木設系提供
屏科大木設系學生將自己養的貓試用銀合歡貓砂。圖／屏科大木設系提供

外來種銀合歡擴散力強大，恆春半島面積預計要移除面積有2399公頃，屏東科技大學木材科學與設計學系四年級學生高詩旻、許芳瑜，在畢業展中，以外來種的發展與應用，讓對地方造成危害的銀合歡，結合民眾對毛小孩的需求，製作「銀合歡貓砂」，讓木質資源材料開發應用，打造為貓咪專屬的遊樂園。

屏科大木設系四年級近期發表畢業展，有三大面向，家具與產品設計、木建築與空間設計、木質資源材料開發與應用，四年級學生高詩旻、許芳瑜，兩人都有養貓，她們將外來種銀合歡，透過木質資源的開發應用，製作出「銀合歡貓砂」。

高詩旻說，外來種銀合歡對植物生態造成危害，結合民眾對寵物的愛與需求，結合農林廢資材混合製作出銀合歡貓砂，從材料破碎，磨成粉，混合油料到製成顆粒，再搭配貓窩包裝，讓消費者可以有喜歡樣式，打造貓咪的專屬遊樂園，推出後，也獲得廠商青睞。

許芳瑜說，銀合歡貓砂她也給家中的貓使用，使用起來跟市售貓砂差不多，貓咪沒有特別排斥。

屏科大木設系助理教授龍暐說，銀合歡外來樹種已在台灣馴化，透過馴化過程，有可能將銀合歡活化再利用，現代人對毛小孩重視，學生們創意發想，將兩者結合製作銀合歡貓砂，之後也會針對銀合歡貓砂產品開發，做犬貓相關毒物檢測實驗。

龍暐說，木設系學生們畢業後，除了傳統家具、工藝產業外，現今逐漸重視循環經濟區塊，農林剩餘資材領域，也是需要相當人力。

林務局屏東林區管理處指出，銀合歡是外來入侵種，學生發想將銀合歡製作貓砂顆粒是不錯想法，面對外來種處理方式希望能達到去化處理；屏東縣主要植物外來種入侵有四類，銀合歡、銀膠菊、小花蔓澤蘭、刺軸含羞木。

銀合歡材料破碎。圖／屏科大木設系提供
銀合歡材料破碎。圖／屏科大木設系提供
銀合歡材料破碎。圖／屏科大木設系提供
銀合歡材料破碎。圖／屏科大木設系提供
屏東科技大學木材科學與設計學系四年級學生高詩旻、許芳瑜，在畢業展中，以外來種的發展與應用，讓對地方造成危害的銀合歡，結合民眾對毛小孩的需求，製作「銀合歡貓砂」。記者劉星君／攝影
屏東科技大學木材科學與設計學系四年級學生高詩旻、許芳瑜，在畢業展中，以外來種的發展與應用，讓對地方造成危害的銀合歡，結合民眾對毛小孩的需求，製作「銀合歡貓砂」。記者劉星君／攝影
屏東科技大學木材科學與設計學系四年級學生高詩旻（右）、許芳瑜，在畢業展中，以外來種的發展與應用，讓對地方造成危害的銀合歡，結合民眾對毛小孩的需求，製作「銀合歡貓砂」。記者劉星君／攝影
屏東科技大學木材科學與設計學系四年級學生高詩旻（右）、許芳瑜，在畢業展中，以外來種的發展與應用，讓對地方造成危害的銀合歡，結合民眾對毛小孩的需求，製作「銀合歡貓砂」。記者劉星君／攝影

屏東縣 貓咪

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