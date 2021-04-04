中華藝校「藝術風景盒」 學生時尚工藝展現萬花筒世界

中華藝術學校即日起至5月26日在學校南、北校區的「藝術風景盒」，展出2021春季展演系列活動「春天遊藝」時尚工藝展，及「穿越時空的春天」雙語小學教學成果展，學生透過才藝展現充滿驚喜的萬花筒世界。

中華藝校教務主任盧昰余表示，「藝術風景盒」承載青少年多元藝術創意，涵納視覺、表演及音像藝術等作品，實現12年國教運用知識的能力，落實「創意不離手．藝術帶著走」的跨領域學習成果。時尚工藝科教師李菁菁說，學生的作品以「想」作為創意的初心，並透過「做」來引發創新的能力，讓每個觀眾在欣賞作品之餘，也能觸及生活周遭事物來作為自我創作的發想。

學生在這次以「捲」的特色課程，用簡單的衍紙為素材，透過「捲」的動作而創作出千變萬化的飾品樣式；還有再生利用魚鱗而製成的花朵，在光線的照射下顯得晶透輕盈。學生朱韻潔說，有巧思、愛手作，是時尚工藝科學生的共通點，她與林品妤、張芷綾利用生活中食用的魚鱗做再生運用，將魚鱗反覆清洗乾淨、曬乾，一片一片捏塑成型，繪製淡雅的色彩做成一朵朵可人的花朵，讓人無法想像是由魚鱗製作而成。

華藝附設雙語小學在北校區藝術風景盒以「穿越時空的春天」為主題，產出各式平面、立體、複合媒材等的創意作品。主任陳美玲表示，華藝附小有豐富扎實、適性完整的課程學習設計，培養學生豐富多元的想像力與創造力。學童趙睿甫說，透過展演活動的過程，了解如何分工合作、布置展場、道具製作，收穫滿滿。