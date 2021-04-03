聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南「金城射柳」！ 射柳祈求普降甘霖 解除旱象
台南市文化局利用兒童清明節連假，在5大古蹟景點規畫了豐富多樣的活動，其中在億載金城的「金城射柳」免費射箭體驗活動很叫好，第一天就吸引約350人，今天更熱鬧，上午已約250人體驗。遊客體驗穿漢服射箭，都覺得有趣且有意義。而射箭主題「射柳」，代表祈雨，大家都希望能早點天降甘霖，解除旱象。
文化局今年與台北市的飛雲射術學院合作，利用兒童清明連假，舉辦「金城射柳」射箭體驗活動，由該學院派出台北及台南野風傳統射箭會好手擔任教練，指導遊客射箭。台南野風傳統射箭會表示，騎馬射柳是北方的祈雨儀式，「金城射柳」除了讓民眾學習射箭也祈雨。
射箭體驗活動從上午10點開始，但九點多已經有許多民眾排隊等候，射箭前，先舉行射柳等儀式，接著由教練指導民眾基本射箭技巧，接著穿漢服射過以柳枝編成圓圈的靶心。有親子、情侶、夫妻檔參加，大家都利用這個機會拍照、錄影，留下珍貴的回憶。
文化局在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661台灣船園區舉辦的「春遊古蹟－兒童節連假系列活動」，有「古蹟一日大使」超人氣玩偶奶油獅、市立馬場馬術推廣親善見面會、「春天乘著馬車來」九重葛花卉藝術裝置、「金城射柳」免費射箭及漢服體驗、「我愛古蹟-親子共畫」、「當樹：何景窗書法藝術展」。詳情可至文化局網站或「藝遊臺南」臉書粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言