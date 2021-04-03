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湖西國小一甲子校慶 縣長為深夜回家一句話起身鞠躬

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖西國小切蛋糕和舉辦動靜態展演活動慶祝建校一甲子。記者簡慧珍拍攝
彰化縣湖西國小切蛋糕和舉辦動靜態展演活動慶祝建校一甲子。記者簡慧珍拍攝

湖西國小成立一甲子，今天舉辦慶祝大會和動靜態展演，學校歡迎老校友回娘家，設置拍照專區，很多校友攜家帶眷返回母校探望，合影留念，為校慶平添溫暖人情。

湖西國小60周年校慶也舉辦趣味競賽，舉辦系列靜態展覽與慶祝活動，縣長王惠美趕到，切蛋糕之前，校慶典禮主持人教務主任廖華典突然分享小故事，說到有一名湖西國小教師調府服務，某日晚間9點半離開辦公室，意外地和縣長搭乘同一電梯下樓，兩人默默無語，到了一樓電梯車廂開門，縣長回頭說「夜深了，記得回去好好休息。」

廖華典說，這件事經他的同事轉述，大家都覺得縣長白天趕場出席活動，晚上處理公務，相當辛苦，不忘關懷晚歸員工，雖然短短一句話，卻令人暖心，看見縣長不為人知的一面。此時全場響起掌聲，王惠美從司令台貴賓席站身，一語不發，向台下賓客、家長、小朋友鞠躬道謝。

湖西國小設置親子校友、三代同堂校友的拍照專區，溪湖鎮北勢里長楊添發是第四屆校友，回想童年很多趣事，上午10點下課休息20分鐘，他跳過水溝跑回100公尺以外的家，回家吃點心，再跑回學校上課。他說，以前每年級3班、180人，校園上千名小朋友，熱鬧滾滾，現在全校200名學生，里長經常配合學校作家庭拜訪，留住學生不外流，真是不可同日而語。

縣政府近年補助湖西國小電梯工程、耐震工程、英文愛的書庫、智慧教室、整建廁所、建置非營利幼兒園等，改善教學設施及設備經費共計約2669萬元，讓這所老校再度充滿活力。

電梯 王惠美 幼兒園

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