聽新聞
test
0:00 / 0:00
飛盤、捏麵人 迎接兒童節 這些學校禮物不一樣！
明天就是兒童節，以往學校傳統兒童節禮物不外乎牙刷、文具組，今年許多學校別出新裁，嘉義縣下楫國小送飛盤，讓孩子在安全前提下快樂成長；復興國小傳承傳統工藝，學童在完成關卡後，可與在地藝師合照，領取捏麵人。
嘉義縣東石鄉下楫國小兒童節活動，除準備小蛋糕、水壺等，特別的是校方此次特別選擇飛盤作為活動禮品，校內1到6年級含幼兒園，83名學生每個人都能拿到。
下楫國小校長林錦花表示，校內發展國樂班，許多孩童在激勵運動後，常導致手腳受傷，無法操作國樂器，送飛盤用意也希望孩子們能在安全的前提下，盡情揮灑汗水，適逢校地整建，舊校舍拆除後，留下一片大空地，樂見孩童自由自在奔馳在草原上。
嘉義縣新港鄉復興國小這次的兒童節禮物希望傳承古老技藝「捏麵人」，校長黃美智設計闖關活動，以七大品德，孝順、禮節、感恩、尊重、勤學、寬容、負責為主軸，七大關卡過關，便可與新港在地捏麵人藝師陳金雄合照，領取捏麵人。
復興國小校長黃美智之前曾同校內教師拜訪過陳金雄，被其致力傳統文化的精神感動，此次兒童節禮物結合捏麵人，企圖從傳統與創新中碰撞出更多花火，讓更多人認識這項傳統技術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言