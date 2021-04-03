飛盤、捏麵人 迎接兒童節 這些學校禮物不一樣！

明天就是兒童節，以往學校傳統兒童節禮物不外乎牙刷、文具組，今年許多學校別出新裁，嘉義縣下楫國小送飛盤，讓孩子在安全前提下快樂成長；復興國小傳承傳統工藝，學童在完成關卡後，可與在地藝師合照，領取捏麵人。

嘉義縣東石鄉下楫國小兒童節活動，除準備小蛋糕、水壺等，特別的是校方此次特別選擇飛盤作為活動禮品，校內1到6年級含幼兒園，83名學生每個人都能拿到。

下楫國小校長林錦花表示，校內發展國樂班，許多孩童在激勵運動後，常導致手腳受傷，無法操作國樂器，送飛盤用意也希望孩子們能在安全的前提下，盡情揮灑汗水，適逢校地整建，舊校舍拆除後，留下一片大空地，樂見孩童自由自在奔馳在草原上。

嘉義縣新港鄉復興國小這次的兒童節禮物希望傳承古老技藝「捏麵人」，校長黃美智設計闖關活動，以七大品德，孝順、禮節、感恩、尊重、勤學、寬容、負責為主軸，七大關卡過關，便可與新港在地捏麵人藝師陳金雄合照，領取捏麵人。