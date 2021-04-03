將軍國小百年校慶 百歲老校友返校慶生熱鬧

台南市將軍國小今天慶祝百年校慶，請來100歲的老校友吳主周與市長黃偉哲、傑出校友等外賓一同切蛋糕慶生，為「百年校史館」與「校友會館」揭牌；許多畢業幾十年、白髮蒼蒼的校友紛紛返校，在學校的「時光迴廊」黑白老照片中找尋自己當年畢業時的身影。

將軍國小今天百年校慶有上百位位高齡校友返校參與慶祝、非常熱鬧。校長陳雅君說，吳主周是台灣光復前第12屆畢業生，是學校目前能找到年紀最大的校友。

吳主周雖然已經是人瑞了但是依舊硬朗，只是有一點重聽；他說，當年畢業後繼續上「高等科班」學習日文，二次大戰末期日本政府徵用台灣人到南洋從軍，但是很多人要當日本兵卻不會說日語，他就負責教他們怎麼說，不過因為薪水實在太低，後來自己就去養豬，務農直到退休，目前和小他一歲的老伴吳陳外一同生活。