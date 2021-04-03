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將軍國小百年校慶 百歲老校友返校慶生熱鬧

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
將軍國小百年校慶，百歲吳主周等老校友返校一同慶生，非常熱鬧。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，百歲吳主周等老校友返校一同慶生，非常熱鬧。記者周宗禎／攝影

台南市將軍國小今天慶祝百年校慶，請來100歲的老校友吳主周與市長黃偉哲、傑出校友等外賓一同切蛋糕慶生，為「百年校史館」與「校友會館」揭牌；許多畢業幾十年、白髮蒼蒼的校友紛紛返校，在學校的「時光迴廊」黑白老照片中找尋自己當年畢業時的身影。

將軍國小今天百年校慶有上百位位高齡校友返校參與慶祝、非常熱鬧。校長陳雅君說，吳主周是台灣光復前第12屆畢業生，是學校目前能找到年紀最大的校友。

吳主周雖然已經是人瑞了但是依舊硬朗，只是有一點重聽；他說，當年畢業後繼續上「高等科班」學習日文，二次大戰末期日本政府徵用台灣人到南洋從軍，但是很多人要當日本兵卻不會說日語，他就負責教他們怎麼說，不過因為薪水實在太低，後來自己就去養豬，務農直到退休，目前和小他一歲的老伴吳陳外一同生活。

將軍國小學區廣山里里長吳泰源表示，因為這裡沒有工商業，年青一代都到外地謀生，里民從3000人一路減少到700人，目前在地人多務農種植洋香瓜等作物，因為飲食清淡作息正常，生活樸實單純、晚上八點就睡覺四五點就起床，65歲以上人口佔28 % 80歲以上13 %算是長壽村，原本最高齡的108歲吳鐵灶過世，現在最年長的是107歲陳阆。

將軍國小百年校慶，許多老校友在當年的畢業照找尋自己的身影。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，許多老校友在當年的畢業照找尋自己的身影。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，百歲吳主周等老校友返校一同慶生，非常熱鬧。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，百歲吳主周等老校友返校一同慶生，非常熱鬧。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，許多老校友在當年的畢業照找尋自己的身影。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，許多老校友在當年的畢業照找尋自己的身影。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，許多老校友在當年的畢業照找尋自己的身影。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，許多老校友在當年的畢業照找尋自己的身影。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，市長黃偉哲與地方人士為校史館揭幕。記者周宗禎／攝影
將軍國小百年校慶，市長黃偉哲與地方人士為校史館揭幕。記者周宗禎／攝影

返校 日本 台灣人

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