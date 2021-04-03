台南應用科大美術系畢展 歡迎民眾來參觀探討談論藝術

台南應用科技大學110級美術系今天舉辦畢業成果展，校方歡迎「對藝術有興趣或有見解的民眾一同探討與談論」。校外場今天在國立台南生活美學館x藝游空間開幕，展出到5月7日。校內展期5日到23日，地點在藝術中心、美術系ONE藝術空間。

美術系主任黃金福表示，成果展創作類別從平面、立體到錄像、裝置，如同人們以文字或語言傳遞訊息，以圖象跨越語言，以多元媒材傳達新生代的觀念與發想，不同表現形式讓看似曲高和寡的藝術以及創作者的意識想法變得平易近人。

美術系四年制與七年一貫制畢業生在校內「藝術中心」和美術系「ONE藝術空間」兩展場，以不同媒材來創造新的意象語彙，用藝術來表達自我，以各自不同的視角來觀看這個世界。