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台南應用科大美術系畢展 歡迎民眾來參觀探討談論藝術

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供
台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供

台南應用科技大學110級美術系今天舉辦畢業成果展，校方歡迎「對藝術有興趣或有見解的民眾一同探討與談論」。校外場今天在國立台南生活美學館x藝游空間開幕，展出到5月7日。校內展期5日到23日，地點在藝術中心、美術系ONE藝術空間。

美術系主任黃金福表示，成果展創作類別從平面、立體到錄像、裝置，如同人們以文字或語言傳遞訊息，以圖象跨越語言，以多元媒材傳達新生代的觀念與發想，不同表現形式讓看似曲高和寡的藝術以及創作者的意識想法變得平易近人。

美術系四年制與七年一貫制畢業生在校內「藝術中心」和美術系「ONE藝術空間」兩展場，以不同媒材來創造新的意象語彙，用藝術來表達自我，以各自不同的視角來觀看這個世界。

黃金福指出，不論是生活日常的點滴感受，對社會環境的關注批判，或是天馬行空的奇思異想，抑或青春年少的狂放不羈，這些藝術生力軍以嶄新的創作形式和多變的圖象交織而成的作品，期待大家指教，給予藝術學子實質的掌聲與肯定。

台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供
台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供
台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供
台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供
台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供
台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供
台南應用科大美術系今起畢展，歡迎民眾來參觀探討談論藝術。圖／校方提供
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