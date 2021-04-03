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新竹之光！湖口中正國中醒獅團 中華盃龍獅錦標賽奪冠
新竹縣湖口鄉中正國中醒獅團在今年全國中華盃龍獅錦標賽中，不負眾望勇奪冠軍，參與比賽的獅隊成員回憶比賽當下，雖然覺得場上很多隊伍都很厲害，讓他們壓力都很大，但真正上場後聽到鼓聲響起、披上舞獅，就全力以赴、忘記恐懼，也讓平時訓練的努力終於有所收穫。
中正國中醒獅團創立至今有22年，多年來獲獎無數，榮耀的背後卻是學生每天練習及音樂老師陪伴教導，而且靠著學長學弟制的傳承和領導，隊員們平時也自發性練習，目前醒獅團成員有21人，包含鼓隊則共有32人。
校長童鳳嬌表示，醒獅團成立以來都是由學長姐將所學傳承教導學弟妹，學校都會在暑假期間舉辦4個半天集訓，邀請專業教練到校教導學生，並透過錄影記錄下來，以便提供學生平時複習觀看，每周三社團課則由學長姐教導，每天早休練習時間，完全是學生自動自發練習。
童鳳嬌就說，學生們即使汗流浹背、精疲力竭，也是無怨無悔、愈挫愈勇，所謂「台上十分鐘，台下十年功」，從他們身上可以獲得最佳的印證；她也認為獅隊能鍛鍊孩子的體魄和團隊紀律，進而培養良好的品德。
獅隊成員李燄楓在獲獎後就說「感謝3年來指導獅隊的師長，這次拿到全國冠軍，一切辛苦都值得」，另名成員邱致楷則提醒團隊要秉持勝不驕敗不餒的精神，繼續努力；張愷洋也分享比賽時的心境，他說「比賽中看到很多厲害的隊伍，上場時感覺很可怕，但鼓聲開始，披上獅被，看不到其他人，就全力以赴並忘記恐懼。」
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