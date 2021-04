新竹之光！湖口中正國中醒獅團 中華盃龍獅錦標賽奪冠

國中生到底適不適合談戀愛?先來看刊登在美國青春期研究協會的期刊 The Journal of Research on Adolescence 的一個研究調查。喬治亞大學的教授歐普納斯(Pamela Orpinas)分析來自七所學校、六百二十四位學生,發現:從國小、國中就開始談戀愛的學生,最後輟學的機率是其他學生的四倍…

2021-04-03 11:35