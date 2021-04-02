台南七股國小100歲生日 全成數位教育館今啟用大禮

台南市七股國小今天100周年校慶聯合運動會，市長黃偉哲出席為七股國小全成數位教育館剪綵啟用，該館是由全成教育發展協會贊助設立，一方面感念校友許全成，也期待全成數位教育館日後成為七股區英語與數位學習的重要場域。

黃偉哲表示，能夠回到故鄉見證七股國小百周年生日快樂是莫大的榮幸，眾多傑出的校友在台南市、在全台灣都是對國家對社會有莫大的貢獻，七股國小百年來栽培許多傑出的人才，而他作為七股的子弟感到非常地榮耀。

今天校慶活動，首先由該校電音三太子創意藝陣以三太子迎新娘辦喜事的熱鬧表演揭開序幕，接著進行植樹進行覆土，並為「百年樹人」紀念碑揭幕，「百年樹人」題字由七股國小傑出校友內政部前司長王西崇所題，代表七股國小發揚「十年樹木、百年樹人」理念，百年來作育英才無數。

黃偉哲也頒發公益貢獻獎與教育貢獻獎，並參與植樹，期許七股國小秉持百年樹人的教育精神，精進教育品質及優化教學環境，以締造下一個百年豐碩的教育成果。今天包括教育部前部長吳清基、財政部前部長許嘉棟、教育局副局長王崑源、七股區長顏文穗及市議員方一峰、蔡蘇秋金、陳昆和、蔡秋蘭與七股國小傑出校友、親師生、在地里長等貴賓到場共襄盛舉。