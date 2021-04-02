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台南七股國小100歲生日 全成數位教育館今啟用大禮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市七股國小今天慶祝百歲暨全成數位教育館剪綵啟用。圖／市府提供
台南市七股國小今天慶祝百歲暨全成數位教育館剪綵啟用。圖／市府提供

台南市七股國小今天100周年校慶聯合運動會，市長黃偉哲出席為七股國小全成數位教育館剪綵啟用，該館是由全成教育發展協會贊助設立，一方面感念校友許全成，也期待全成數位教育館日後成為七股區英語與數位學習的重要場域。

黃偉哲表示，能夠回到故鄉見證七股國小百周年生日快樂是莫大的榮幸，眾多傑出的校友在台南市、在全台灣都是對國家對社會有莫大的貢獻，七股國小百年來栽培許多傑出的人才，而他作為七股的子弟感到非常地榮耀。

今天校慶活動，首先由該校電音三太子創意藝陣以三太子迎新娘辦喜事的熱鬧表演揭開序幕，接著進行植樹進行覆土，並為「百年樹人」紀念碑揭幕，「百年樹人」題字由七股國小傑出校友內政部前司長王西崇所題，代表七股國小發揚「十年樹木、百年樹人」理念，百年來作育英才無數。

黃偉哲也頒發公益貢獻獎與教育貢獻獎，並參與植樹，期許七股國小秉持百年樹人的教育精神，精進教育品質及優化教學環境，以締造下一個百年豐碩的教育成果。今天包括教育部前部長吳清基、財政部前部長許嘉棟、教育局副局長王崑源、七股區長顏文穗及市議員方一峰、蔡蘇秋金、陳昆和、蔡秋蘭與七股國小傑出校友、親師生、在地里長等貴賓到場共襄盛舉。

七股國小校長陳智揚表示，學校創立於民國10年4月24日，是七股地區第一所小學，目前學校陸續申請前瞻計畫教室數位化建置、教室鋁門窗改善工程、遊戲場改善計畫、視聽教室改善工程、多功能教室建置計畫、幸福步道好望角計畫等，共獲得約600多萬元補助款進行改善，提供學生更優質的教育環境，並積極申請各項教學補助計畫，打造「生態、產業、人文戶外教育中心」，發展四季課程成為台南市校際課程聯盟楷模，並研發生態探索課程，推動海洋教育、登山、天文及自行車教學，榮獲教育部戶外教育飛揚一百銀質獎、交通安全最高榮譽「金安獎」等。

台南市七股國小今天慶祝百歲暨全成數位教育館剪綵啟用。圖／市府提供
台南市七股國小今天慶祝百歲暨全成數位教育館剪綵啟用。圖／市府提供
台南市七股國小今天慶祝百歲，市長黃偉哲（左四）勉百年樹人。圖／市府提供
台南市七股國小今天慶祝百歲，市長黃偉哲（左四）勉百年樹人。圖／市府提供
台南市長黃偉哲出席七股國小百年校慶暨頒發公益貢獻獎。圖／市府提供
台南市長黃偉哲出席七股國小百年校慶暨頒發公益貢獻獎。圖／市府提供

樹人 黃偉哲 教育部

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