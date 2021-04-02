同名緣！台南龍山國小60年校慶 嘉義龍山國小包車參加

台南市七股區龍山國小今天60周年校慶，該校與嘉義縣竹崎鄉龍山國小締結為姊妹校15年的情誼，因同名結緣的「龍山國小」的交流活動，是今天重頭戲，嘉義縣龍山國小包含全校師生以及社區家長等一行共約50多人也特地包下遊覽車至台南市龍山國小參加校慶暨運動會同樂。

台南市長黃偉哲表示，龍山國小創校60年，等同一甲子，別具意義，祝福全校師生及家長校慶快樂。台南和嘉義兩縣市同名龍山國小一起辦理校慶活動，為全國首創，可說是最特別的跨縣市教育交流典範。

黃偉哲今天也為陪著該校一起成長60年的校史故事館揭牌。龍山國小為了紀念學校創校60周年，特別將校內唯一一棟保留了60年的老舊校舍改建整修為校史故事館，很多校友提起這棟老舊建築物都是滿滿的回憶與話題。

七股龍山國小校長方建良表示，七股龍山國小與竹崎龍山國小兩所學校均屬偏鄉學校，一所位於嘉義縣山腳下，一所位於七股的海邊，兩所完全不同風貌的學校，卻共同有個夢想，就是打造專屬品牌的教育特色。