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迎校慶！宜蘭力行國小社區踩街 南屏啟用幼兒園遊戲場

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭力行國小為了慶祝80周年校慶，舉辦社區踩街，由畢業自該校的里長及民代帶領孩子步行巡禮，讓學生更加了解自己所居住的環境。記者戴永華／攝影
宜蘭力行國小為了慶祝80周年校慶，舉辦社區踩街，由畢業自該校的里長及民代帶領孩子步行巡禮，讓學生更加了解自己所居住的環境。記者戴永華／攝影

宜蘭市力行國小為了慶祝80周年校慶，舉辦社區踩街，由畢業自該校的里長及民代帶領孩子步行巡禮，讓學生更加了解自己所居住的環境；南屏國小慶祝70周年校慶，今天啟用新的幼兒園遊戲場，包括滑梯、網狀架、攀岩牆、踩椿等共融設施，營造一座快樂的學習園地。

力行國小校長陳宜秀表示，今年適逢學校80週年校慶，為了讓力行國小的孩子們更加熟悉學校位處的社區以及為學校默默奉獻的校友們，特別舉辦深具薪火傳承意義的社區踩街，邀請畢業校友的里長及代表帶領孩子們進行踩街巡禮，除了讓孩子進一步認識自己居住的社區環境，也藉此機會向默默貢獻的校友們致敬。

南屏國小70周年校慶系列活動，今天舉辦「登陸南屏．夢想起飛」幼兒園遊戲場啟用，南屏附設幼兒園的戶外遊戲器材，使用多年老舊損壞，校方為維護幼兒遊戲安全，爭取經費汰舊換新。

校長夏明義表示，這座「飛機造型」的幼兒園遊戲場，相當特殊也深具意義。南屏國小源起於空軍宜蘭子弟學校（校址宜蘭北機場--宜蘭市建軍路46號），民國55年8月1日移轉宜蘭縣政府接辦，為紀念空軍烈士李南屏，更名為南屏國民小學，民國83年11月25日遷於現址。

飛機造型的遊戲場包含滑梯、網狀架、攀岩牆、踩椿等共融設施，對學齡前幼兒的肢體大小肌肉訓練及發展有很大幫助，配合這次啟用，還舉辦幼兒遊戲場著色比賽、幼兒命名遊戲場票選等系列活動。

南屏國小70周年校慶今天舉辦「登陸南屏．夢想起飛」幼兒園遊戲場啟用，包括滑梯、網狀架、攀岩牆、踩椿等共融設施。圖／南屏國小提供
南屏國小70周年校慶今天舉辦「登陸南屏．夢想起飛」幼兒園遊戲場啟用，包括滑梯、網狀架、攀岩牆、踩椿等共融設施。圖／南屏國小提供
宜蘭力行國小為了慶祝80周年校慶，舉辦社區踩街，由畢業自該校的里長及民代帶領孩子步行巡禮，讓學生更加了解自己所居住的環境。記者戴永華／攝影
宜蘭力行國小為了慶祝80周年校慶，舉辦社區踩街，由畢業自該校的里長及民代帶領孩子步行巡禮，讓學生更加了解自己所居住的環境。記者戴永華／攝影
宜蘭力行國小為了慶祝80周年校慶，舉辦社區踩街，由畢業自該校的里長及民代帶領孩子步行巡禮，讓學生更加了解自己所居住的環境。記者戴永華／攝影
宜蘭力行國小為了慶祝80周年校慶，舉辦社區踩街，由畢業自該校的里長及民代帶領孩子步行巡禮，讓學生更加了解自己所居住的環境。記者戴永華／攝影

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