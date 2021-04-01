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公視攜手奇美博物館 兒童節前邀孩童當一日實習館員

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
公視攜手奇美博物館，邀孩童體驗一日實習館員。記者周宗禎／攝影
公視攜手奇美博物館，邀孩童體驗一日實習館員。記者周宗禎／攝影

公視兒少節目「下課花路米」製作團隊與奇美博物館攜手，推出「博物館幕後探索之旅」，邀請台南市白河區大竹國小五、六年級學童下午擔任一日小小實習館員，體驗博物館藝術、樂器等常設展廳及典藏幕後的工作空間、提琴中心。

大竹國小學務組長翁巧芬表示，學生對體驗平時接觸不到的幕後工作感到好奇，平常在學校只透過圖片影片學習，相信經由這次實地探索，孩子們會學到更多。

公廣集團董事長陳郁秀、奇美博物館基金會董事長郭玲玲、奇美博物館副館長廖婉如贈送兒童節禮物，也是音樂家的陳郁秀為小朋友演奏「望春風」鋼琴曲。

陳郁秀表示，「下課花路米」是公視經典節目，2001年開播近20年，帶著孩子們上山下海、探索台灣各地城鄉。這次推出「博物館大驚奇」系列第二季，介紹博物館珍貴典藏及幕後秘密，希望藉此觸發兒童的好奇心，引發不同面向學習。

奇美博物館副館長廖婉如表示，博物館典藏與展覽除拓增孩子視野、培養美學素養，更重要的是「分享」的精神，奇美創辦人許文龍小時候因為參觀博物館深受感動，許願未來要蓋一座博物館，「希望每個來參觀的孩子也能在這裡獲得啟發，讓奇美博物館成為下一代孕育夢想的搖籃。」

4月5日晚6點公視頻道播出「傳遞幸福的博物館：奇美博物館」，當日晚間7點可上「公視兒少」YouTube頻道（https://pse.is/39q7pl）線上收看。

公視攜手奇美博物館，公廣董事長陳郁秀演奏鋼琴。記者周宗禎／攝影
公視攜手奇美博物館，公廣董事長陳郁秀演奏鋼琴。記者周宗禎／攝影
公視攜手奇美博物館，邀孩童體驗一日實習館員。記者周宗禎／攝影
公視攜手奇美博物館，邀孩童體驗一日實習館員。記者周宗禎／攝影
公視攜手奇美博物館，邀孩童體驗一日實習館員。記者周宗禎／攝影
公視攜手奇美博物館，邀孩童體驗一日實習館員。記者周宗禎／攝影

奇美博物館 公視 陳郁秀

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