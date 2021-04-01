八百名師生扮裝採街 瑞芳國小宣傳雙甲子校慶

瑞芳國小在民國前11年創立，至今已有120年歷史，為了宣傳5/1的雙甲子校慶活動，全校師生在1日總動員，親手繪製衣服配飾來變妝踩街，同時也邀請樂齡中心與雙溪的柑腳阿嬤森巴舞團、柑林國小森巴鼓在大街上熱情舞動，近八百位學生開心表演，家長路人都熱情支持。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，瑞芳國小從日治時期的公學校，至今120年裡培育眾多學子，雖然位在市區腹地不大，卻有將近八百位的小朋友，是東北角人數最多的小學，為了迎接5/1的校慶，學生們自製服裝道具，每個年級都有各自的打扮主題，分不同路線進行表演與宣傳，希望瑞芳市區的民眾能感受到國小生的活力與120周年的情懷。

大家九點前整隊好出發，採街嘉年華由瑞芳分局協助封路管制，從學生們自己設計的服裝可看出運動、閱讀、科技、藝術、國際等學校課程主題，有印第安、埃及的角色扮演，也有小農夫捲袖子的鄉土裝扮，大家在火車站、圖書館前，呈現海底世界舞蹈，可愛模樣令阿公阿嬤及家長都拍不夠，而最吸睛的，莫過於這次邀請的雙溪區柑林國小森巴鼓與柑腳阿嬤森巴舞團，服裝展現礦工探照燈與鐵鍬，隨著學生的鼓聲，洋溢的熱情響徹瑞芳大小巷弄。

瑞芳國小120週年校慶籌備會主委李建華表示，這次踩街，低年級學生遶行明燈路至菜市場，而高年級的心鼓表演則經過地下道至瑞芳老街，再原路到瑞芳美食廣場回校，市區道路甚至二三樓民眾都好奇圍觀，也有不少路人遊客熱情加油，歡迎校友們參與5/1在瑞芳國小操場舉辦的雙甲子校慶活動，追憶在校情懷。