兒童節送大禮 坪頂國小6米特色滑梯啟用

新北市淡水區坪頂國小今（1）日舉辦六米高以大象為外型的旋轉溜滑梯啟用，也是給全學生一個大禮物，這一座滑梯是學生自治小市長在學生自治會，向學校所提出的政見，並透過市議員鄭宇恩的配合款補助而來，因此啟用的一大早，市議員鄭宇恩也來與學生們一起體驗溜滑梯的挑戰。

彩色的溜滑梯，學生一個接一個的排隊準備迫不急待的要來玩樂，新北市淡水區，坪頂國小，去年底完成了一項校園內的遊樂設遊，就是畫面中這一座六米高的旋轉溜滑梯，學校表示，這座設施是當初學生自治小市長，在學生自治會，向學校所提出的政見，學生說，希望學校內有一座跟其他公園一樣好玩的溜滑梯設施，沒想到現在就真的實現在眼前。

坪頂國小校長歐亞美表示，除了是學生團隊的發想之外，對於這麼刺激有挑戰的溜滑梯，也會做好安全措施，因此在滑梯入口處，有一個啟動鈴，第一位學生使用就得要按一下，等學生溜到出口之後，底層也有一個結束鈴，也要按一下，讓入口第二位使用學生知道，滑梯通道已經淨空，這樣才能夠保障安全，而全校的溜滑梯安全教育也是必需都要上課。學校表示，這一座滑梯是透過市議員鄭宇恩的經費補助爭取而來。

市議員鄭宇恩表示，希望透過這樣的溜滑梯啟用，可以讓孩子對於整個遊戲場的概念可以翻轉，讓更多更有創意的遊具也可以在校園當中實現，讓遊具結校園的建築打造不一樣的校園特色。而這一座以大象為外型的溜滑梯，未來學校也會定期開放讓學生來玩樂，另外為了兒童節，今天4月1日的上課時間與下課時間也都交換，就是希望讓孩子可以留下一個美好開心的回憶。