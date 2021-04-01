校園就是遊戲場 北峰國小學童開心過兒童節

兒童節，孩子們最開心，為了慶祝這特別的節日，今(1)日汐止區北峰國小將校園變成遊戲場，除了上下課翻轉，還安排消防闖關、躲避球、拔河等等，其中還有結合自然科學的空氣炮，遊戲中學習，小朋友開心的度過兒童節。

將自然科學融入設計的空氣炮關卡，利用垃圾桶、紙杯，讓孩子們開心學習，在老師簡單的說明後，小朋友迫不及待上場，要將前方的紙杯都打倒，有趣的體驗，讓川堂充滿加油聲及歡笑聲。

北峰國小學生開心的說，很喜歡空氣炮遊戲，根本就沒有碰到杯子就可以把杯子射到我覺得很奇妙，希望下次還有機會可以玩，另外，玩電流擊擊棒的學生也說，可以考驗自己的專注力和反應力，希望下次兒童節還能玩。

北峰國小校長林素滿表示，今天辦理兒童節慶祝活動，學校友福同享活動安排除了模範生表揚、自治小市長授證典禮，這一天小朋友很開心興奮的參與學校安排的活動，譬如有防災的各種宣導、水域安全的體驗活動，還有CPR操作，也有一些融入自然科學的創意活動，讓孩子體驗手眼協調，尤其我們還安排了各年級的體育競賽，有躲避球、拔河、籃球等等，我們希望給孩子這段期間防疫以來，讓他們可以抒發身心，也讓他們開開心心的過兒童節。