罕病讓他挑食！魚豆蛋奶都不能吃 立志研發解藥助己救人

嘉義高中科學班甄試昨放榜，嘉義北興國中錄取15人，患罕見疾病「苯酮尿症」的翁健洲，成長受限疾病、限制飲食，吃飯用餐一定要挑食，但他不怨天尤人，用樂觀積極態度面對生命挑戰，日前還獲嘉義市推薦2021總統教育獎，立志要研發根治「苯酮尿症」藥物，直言進入科學班就是朝目標前進。

北興國中校長張金龍表示，這次錄取嘉中科學班15名學生分別來自各班，代表學校在各班均衡發展，他鼓勵學生們持續共同努力，朝自己目標前進。

苯酮尿症（PKU）是罕見疾病，在臺灣盛行率約為四萬分之一，嘉義市有2例，患者需嚴格控制飲食，否則會自體代謝出對身體產生危害物質，造成腦部不可逆損傷。

「我必須很挑食！」翁建洲說，父母親曾說他出生3天就轉院到台北榮總、住進加護病房，從此他的飲食就受到嚴格限制， 一般人常吃的魚肉蛋奶類，他都不能食用，只能吃飯、 碳水化合物補充熱量，這對愛打籃球的他覺得特別辛苦，因為沒辦法吃肉、增加肌肉肌耐力。

他說，剛開始跟同學一起用餐，心裡很不是滋味，這個也不能吃、那個也不能吃，但後來發現許多同學會來分食他不能吃的肉類、蛋品，讓他多了許多共餐好朋友，這讓他相當開心，他衷心希望能當一名研究員，有朝一日發明治療苯酮尿症藥物，放心品嘗所有食物。