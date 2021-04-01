聽新聞
test
0:00 / 0:00
罕病讓他挑食！魚豆蛋奶都不能吃 立志研發解藥助己救人
嘉義高中科學班甄試昨放榜，嘉義北興國中錄取15人，患罕見疾病「苯酮尿症」的翁健洲，成長受限疾病、限制飲食，吃飯用餐一定要挑食，但他不怨天尤人，用樂觀積極態度面對生命挑戰，日前還獲嘉義市推薦2021總統教育獎，立志要研發根治「苯酮尿症」藥物，直言進入科學班就是朝目標前進。
北興國中校長張金龍表示，這次錄取嘉中科學班15名學生分別來自各班，代表學校在各班均衡發展，他鼓勵學生們持續共同努力，朝自己目標前進。
苯酮尿症（PKU）是罕見疾病，在臺灣盛行率約為四萬分之一，嘉義市有2例，患者需嚴格控制飲食，否則會自體代謝出對身體產生危害物質，造成腦部不可逆損傷。
「我必須很挑食！」翁建洲說，父母親曾說他出生3天就轉院到台北榮總、住進加護病房，從此他的飲食就受到嚴格限制， 一般人常吃的魚肉蛋奶類，他都不能食用，只能吃飯、 碳水化合物補充熱量，這對愛打籃球的他覺得特別辛苦，因為沒辦法吃肉、增加肌肉肌耐力。
他說，剛開始跟同學一起用餐，心裡很不是滋味，這個也不能吃、那個也不能吃，但後來發現許多同學會來分食他不能吃的肉類、蛋品，讓他多了許多共餐好朋友，這讓他相當開心，他衷心希望能當一名研究員，有朝一日發明治療苯酮尿症藥物，放心品嘗所有食物。
這次考取科學班的另一名學生蘇玥儒，在數學、寫作上都有很好成績，日前還在聯合盃作文大賽獲得全國優選，全國語文競賽作文也獲得特優，她直言平時喜歡看東野圭吾等推理類小說，也鼓勵大家平日多閱讀課外讀物，多讀多寫、寫作力會越來越好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言