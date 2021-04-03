快訊

獨／現場忙搶救 內部卻定調「建議責任導向監造、降低本局負評」

釀禍包商李義祥被起底 曾承攬花蓮縣府工程造假被判刑

還在「暖機」的國中生自己都搞不定 戀情短命只是剛剛好？

聯合新聞網 / 天下文化
國中生到底適不適合談戀愛？各界有不同的看法。示意圖／ingimage
國中生到底適不適合談戀愛？各界有不同的看法。示意圖／ingimage

國中生到底適不適合談戀愛？先來看刊登在美國青春期研究協會的期刊 The Journal of Research on Adolescence 的一個研究調查。

喬治亞大學的教授歐普納斯（Pamela Orpinas）分析來自七所學校、六百二十四位學生，發現：從國小、國中就開始談戀愛的學生，最後輟學的機率是其他學生的四倍；喝酒吸菸的機率，也是其他人的兩倍；而約會次數最少的學生，學習成績相對較佳，常與男女朋友約會的學生，相對成績最差。因此她認為：中學生談戀愛，其實並沒有必要。

歐普納斯指出：「學校班對和成人的辦公室戀情不太一樣，班對分手之後，每天還是得在學校碰面，更慘的是，如果知道前情人另結新歡，當事人很容易情緒波動，影響到學習。青少年面對分手還不懂得如何處理與調適，所以會藉由吸菸或喝酒來排解煩惱。」

研究青少年戀愛的學者尼德和克倫格（T. Nieder& I. Seiffge-Krenke）也曾提出：「面對眾多全新的挑戰，導致青少年戀情維持的時間較短、對象轉換較快，但感受到的痛苦也格外強烈。」

（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？)
（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？)
看來，國中生無論生理心理都還在「暖機」的狀態，當然不是「開機」的好時機。因此，我個人誠實且明確地認為：國中生並非適合談戀愛的好時機。

國中國文課本曾收錄一篇〈酸橘子〉，作者琹涵把早戀比喻成早摘的橘子，外表新鮮，入口卻青澀酸苦，就像是成長中的青少年，不必急著追求愛情：「……水果攤上陳列出來的橘子仍然透著青綠，我不免有點兒懷疑：它們會甜嗎？繼而又自以為聰明地解說：青綠的，才新鮮哪。……由青澀轉為成熟，是需要時間的，何苦勉強攀摘？那定然不甜的果子又有什麼好滋味呢？讓我們靜靜等待屬於它芳醇甘美的一日。」

機會是給準備好的人，但是當愛神提前來敲孩子心門時，父母的確必須更悉心陪伴孩子。

如果把青少年的情感需求比喻成一個杯子，裡面裝著三種成分：親情、友情與愛情，正在獨自探索的他們，需要飽滿的「感情杯」給予澆灌與滋潤。要是杯子裡的親情、友情分量夠多，其實，不少國中生對愛情就僅止於嚮往與憧憬，並非一定會採取行動；但是，如果杯子裡的親情不足、友情也乾涸，他們便可能轉向「愛情」來加好加滿，而且還會不斷續杯。

因此，許多研究都一致顯示，家庭緊密度低、家庭功能不完整、人際關係較疏離的青少年，早戀的比例較高。缺愛的孩子會自己去找愛，猛烈的愛情能同時滿足身與心，當然是青少年找愛最快速見效的特效藥。

但是，並不能因此就斷定「早戀的孩子都是因為缺愛」。偶像劇和動漫處處催化、跟著同學趕流行、長得太帥太美桃花不請自來……等，都很容易讓孩子成為愛神的箭靶。

（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？》，作者為彭菊仙，未經同意禁止轉載。)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀

【憂鬱世代】澳洲推「精神急救」助青少年甩憂鬱 不再只說「別想太多」

弱勢的青少年應該穿甚麼牌子的鞋子呢？

公布最新兒少前5大癌症 兒童最易罹患白血病

【親子互動】新真／媽媽，妳還好嗎？

相關新聞

新竹之光！湖口中正國中醒獅團 中華盃龍獅錦標賽奪冠

新竹縣湖口鄉中正國中醒獅團在今年全國中華盃龍獅錦標賽中，不負眾望勇奪冠軍，參與比賽的獅隊成員回憶比賽當下，雖然覺得場上很...

還在「暖機」的國中生自己都搞不定 戀情短命只是剛剛好？

國中生到底適不適合談戀愛？先來看刊登在美國青春期研究協會的期刊 The Journal of Research on Adolescence 的一個研究調查。喬治亞大學的教授歐普納斯（Pamela Orpinas）分析來自七所學校、六百二十四位學生，發現：從國小、國中就開始談戀愛的學生，最後輟學的機率是其他學生的四倍…

兒童節禮物「凱比機器人」！ 台南億載國小譜愛的故事

台南市億載國小家長會長吳俊男在兒童節前夕，捐贈學校「凱比機器人」2台，提供學校老師教學運用，深受小朋友喜愛，預約使用不斷...

台南七股國小百年校慶 全成數位館啟用

台南市七股國小昨天100歲校慶，「全成數位教育館」啟用，台南市長黃偉哲與財政部前部長許嘉棟、教育部前部長吳清基等出席剪綵...

桃市國小7成有家長接送區 桃議員仍憂接送孩子不安全

許多縣市近年來陸續啟動校園周邊安全計畫，桃園市議員朱珍瑤點出，桃園應跟進，服務處近期接獲不少家長陳情，上下學接送孩子，擔...

屏東南州國小新校舍落成 綠色環保並融入穀倉特色

創校百年的屏東縣南州國小今天舉行新建校舍落成啟用典禮，縣長潘孟安說，南州國小百年光榮歲月造就無數社會棟樑，是展現人文薈萃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。