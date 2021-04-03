還在「暖機」的國中生自己都搞不定 戀情短命只是剛剛好？

國中生到底適不適合談戀愛？先來看刊登在美國青春期研究協會的期刊 The Journal of Research on Adolescence 的一個研究調查。

喬治亞大學的教授歐普納斯（Pamela Orpinas）分析來自七所學校、六百二十四位學生，發現：從國小、國中就開始談戀愛的學生，最後輟學的機率是其他學生的四倍；喝酒吸菸的機率，也是其他人的兩倍；而約會次數最少的學生，學習成績相對較佳，常與男女朋友約會的學生，相對成績最差。因此她認為：中學生談戀愛，其實並沒有必要。

歐普納斯指出：「學校班對和成人的辦公室戀情不太一樣，班對分手之後，每天還是得在學校碰面，更慘的是，如果知道前情人另結新歡，當事人很容易情緒波動，影響到學習。青少年面對分手還不懂得如何處理與調適，所以會藉由吸菸或喝酒來排解煩惱。」

研究青少年戀愛的學者尼德和克倫格（T. Nieder& I. Seiffge-Krenke）也曾提出：「面對眾多全新的挑戰，導致青少年戀情維持的時間較短、對象轉換較快，但感受到的痛苦也格外強烈。」

（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？) 看來，國中生無論生理心理都還在「暖機」的狀態，當然不是「開機」的好時機。因此，我個人誠實且明確地認為：國中生並非適合談戀愛的好時機。

國中國文課本曾收錄一篇〈酸橘子〉，作者琹涵把早戀比喻成早摘的橘子，外表新鮮，入口卻青澀酸苦，就像是成長中的青少年，不必急著追求愛情：「……水果攤上陳列出來的橘子仍然透著青綠，我不免有點兒懷疑：它們會甜嗎？繼而又自以為聰明地解說：青綠的，才新鮮哪。……由青澀轉為成熟，是需要時間的，何苦勉強攀摘？那定然不甜的果子又有什麼好滋味呢？讓我們靜靜等待屬於它芳醇甘美的一日。」

機會是給準備好的人，但是當愛神提前來敲孩子心門時，父母的確必須更悉心陪伴孩子。

如果把青少年的情感需求比喻成一個杯子，裡面裝著三種成分：親情、友情與愛情，正在獨自探索的他們，需要飽滿的「感情杯」給予澆灌與滋潤。要是杯子裡的親情、友情分量夠多，其實，不少國中生對愛情就僅止於嚮往與憧憬，並非一定會採取行動；但是，如果杯子裡的親情不足、友情也乾涸，他們便可能轉向「愛情」來加好加滿，而且還會不斷續杯。

因此，許多研究都一致顯示，家庭緊密度低、家庭功能不完整、人際關係較疏離的青少年，早戀的比例較高。缺愛的孩子會自己去找愛，猛烈的愛情能同時滿足身與心，當然是青少年找愛最快速見效的特效藥。

但是，並不能因此就斷定「早戀的孩子都是因為缺愛」。偶像劇和動漫處處催化、跟著同學趕流行、長得太帥太美桃花不請自來……等，都很容易讓孩子成為愛神的箭靶。

（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？》，作者為彭菊仙，未經同意禁止轉載。)

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