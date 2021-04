還在「暖機」的國中生自己都搞不定 戀情短命只是剛剛好？

國中生到底適不適合談戀愛?先來看刊登在美國青春期研究協會的期刊 The Journal of Research on Adolescence 的一個研究調查。

喬治亞大學的教授歐普納斯(Pamela Orpinas)分析來自七所學校、六百二十四位學生,發現:從國小、國中就開始談戀愛的學生,最後輟學的機率是其他學生的四倍;喝酒吸菸的機率,也是其他人的兩倍;而約會次數最少的學生,學習成績相對較佳,常與男女朋友約會的學生,相對成績最差。因此她認為:中學生談戀愛,其實並沒有必要。

歐普納斯指出:「學校班對和成人的辦公室戀情不太一樣,班對分手之後,每天還是得在學校碰面,更慘的是,如果知道前情人另結新歡,當事人很容易情緒波動,影響到學習。青少年面對分手還不懂得如何處理與調適,所以會藉由吸菸或喝酒來排解煩惱。」

研究青少年戀愛的學者尼德和克倫格(T. Nieder& I. Seiffge-Krenke)也曾提出:「面對眾多全新的挑戰,導致青少年戀情維持的時間較短、對象轉換較快,但感受到的痛苦也格外強烈。」

(本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練:你那愈來愈陌生的孩子,該怎麼溝通?) 看來,國中生無論生理心理都還在「暖機」的狀態,當然不是「開機」的好時機。因此,我個人誠實且明確地認為:國中生並非適合談戀愛的好時機。

國中國文課本曾收錄一篇〈酸橘子〉,作者琹涵把早戀比喻成早摘的橘子,外表新鮮,入口卻青澀酸苦,就像是成長中的青少年,不必急著追求愛情:「……水果攤上陳列出來的橘子仍然透著青綠,我不免有點兒懷疑:它們會甜嗎?繼而又自以為聰明地解說:青綠的,才新鮮哪。……由青澀轉為成熟,是需要時間的,何苦勉強攀摘?那定然不甜的果子又有什麼好滋味呢?讓我們靜靜等待屬於它芳醇甘美的一日。」

機會是給準備好的人,但是當愛神提前來敲孩子心門時,父母的確必須更悉心陪伴孩子。

如果把青少年的情感需求比喻成一個杯子,裡面裝著三種成分:親情、友情與愛情,正在獨自探索的他們,需要飽滿的「感情杯」給予澆灌與滋潤。要是杯子裡的親情、友情分量夠多,其實,不少國中生對愛情就僅止於嚮往與憧憬,並非一定會採取行動;但是,如果杯子裡的親情不足、友情也乾涸,他們便可能轉向「愛情」來加好加滿,而且還會不斷續杯。

因此,許多研究都一致顯示,家庭緊密度低、家庭功能不完整、人際關係較疏離的青少年,早戀的比例較高。缺愛的孩子會自己去找愛,猛烈的愛情能同時滿足身與心,當然是青少年找愛最快速見效的特效藥。

但是,並不能因此就斷定「早戀的孩子都是因為缺愛」。偶像劇和動漫處處催化、跟著同學趕流行、長得太帥太美桃花不請自來……等,都很容易讓孩子成為愛神的箭靶。

(本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練:你那愈來愈陌生的孩子,該怎麼溝通?》,作者為彭菊仙,未經同意禁止轉載。)

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您:抽菸,有礙健康