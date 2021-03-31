倒退嚕水田插秧 金美國小附幼親子體驗土地溫度

新北市金美國小附設幼兒園今天舉行「金美田野季」活動，幼兒腳踩家鄉土地，在映照藍天的水田裡，親子赤腳手牽手將綠色秧苗插在田裡。校方說，這幅美景是送給孩子最好的回憶。

金美國小附設幼兒園主任張馨仁今天表示，「金美田野季」親近土地活動是學校年度盛事，且是親師生共同參與，參考新北市府教育局研編的「我的新北我的家」在地課程手冊發想，透過生活經驗引導幼兒主動探索與學習。

校長邱華璋表示，這是附幼第6年的活動，國小與幼兒園共同參與。插秧是歷次活動焦點，甚至是社區共同的大事，也是學校贈送老師與孩子共有的土地記憶。

張馨仁說，孩子在菜園種植、照顧、收成到料理，實踐「從土地到餐桌」的食農教育已是孩子日常生活的一部分。每屆附幼畢業的孩童，春天彎腰插秧、夏天施肥除螺、秋天揮汗收割，並體驗秋收冬藏的米食饗宴。

張馨仁說，金美附幼的老師今年更精進設計系列插秧活動，依孩子的能力和經驗，體驗以竹筷子在沙坑上模擬與練習插秧，同時，親自到環境教育基地赤腳踩踏沁涼的田水，練習「倒退嚕」走路。

課程活動利用毽子當秧苗，模擬插秧彎腰的肢體動作，也將一片片的秧苗事先分株。3天的農事，讓孩子與家鄉土地深度對話。

插秧重頭戲今天登場，在海風吹拂、野鳥吟唱春天歌曲的稻田旁，孩子接力傳遞秧苗並放在田埂邊備用，父母親捲起褲管赤腳帶著孩子下田踩水，大手牽小手將秧苗直挺挺插在家鄉的土地，也期待來日的收割。

一名媽媽表示，家裡的兒女每年都參與土地盛事，孩子不怕泥土弄髒身體，踩踏田裡感受著土地的溫度，大自然就是最好的老師，也謝謝學校願意持續安排這樣的活動。