兒童節的夢想 野柳國小學生盼護家鄉助觀光

兒童節快到了，野柳國小的學生體會到家鄉的觀光因為疫情衝擊而少了許多的遊客，因此趁著兒童節，學生希望能以行動展現學習成果，許下了夢想要為自己的家鄉盡一份心力，透過來到地質公園的解說導覽，要讓大家更認識野柳的特色，進而呼朋引伴來到野柳，復甦野柳的觀光。

野柳國小校長張錦霞表示，今年的兒童節很不一樣，由自治小市長號召辦理兒童節守護家鄉活動，原來是因為近來疫情嚴重影響野柳的觀光產業，學生們希望能透過解說導覽行銷家鄉的野柳地質公園和海洋特色，讓野柳能透過國人的旅遊支持，再度展現光彩，因此也趁著清明兒童節連假前夕，來到地質公園擔任小小導覽員，為遊客解說。

野柳國小自治小市長林致峰說，因為疫情影響，以外國遊客為主的野柳地質公園來客數大受影響，看著家鄉觀光的衝擊，自治小市長也決定發起擔任一日導覽員的活動，學生們將日常所學應用，將自己心目中的家鄉與地質公園介紹給外來的遊客，期盼遊客能夠共同來發現家鄉的美好，邀請更多的人來到野柳玩。

野柳國小校長張錦霞說，事前將校訂課程納入規劃，和孩子們一起討論如何讓特色主題更吸引遊客，一方面推薦規畫遊程，一方面也宣導愛護海洋生態資源。一至六年級分別有螃蟹、貝殼、海藻、食魚教育、慢魚運動和地質景觀解說，而今年因為有新北市偏鄉外師雙語課程的加入，孩子們也都能以簡單的中英文為大家解說，增加彼此的學習互動。

野柳國小也邀請遊客在四月兒童月，希望大家都能為野柳的孩子圓夢，來一趟知性、感性兼具的野柳之旅，欣賞世界級地質公園的奇岩，走讀漁村文化也品嚐在地的新鮮海產。