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最棒的兒童節禮物 新店北新國小圖書館改造啟用

觀天下 / 記者張雯琪／新店報導
北新國小圖書二館重新大改造完工，取名為「樂讀小屋」，也成為最棒的兒童節禮物。 圖／大新店有線電視提供
北新國小圖書二館重新大改造完工，取名為「樂讀小屋」，也成為最棒的兒童節禮物。 圖／大新店有線電視提供

新店區北新國小圖書二館展現全新風貌！北新國小圖書二館透過立法委員羅明才及新北市議員劉哲彰協助向教育部與新北市教育局爭取經費支持下重新大改造，二館由全校親師生共同票選，取名為「樂讀小屋」。今(31)日北新國小特別邀請劉哲彰議員、羅明才立委服務處以及在地里長共同揭牌啟用，也成為最棒的兒童節禮物。

揭牌後北新國小小志工親自為來賓們導覽介紹樂讀小屋的各項創新設備。像是與技嘉教育基金會合作，運用ＡＩ人工智慧技術規畫的「人臉辨識」系統，用來取代傳統借書證功能，以後學生只要刷一下臉就能借書！

北新國小校長施裕明表示，樂讀小屋」外牆還設置了新店在地文史牆，結合北新校本課程以及AR、VR、點讀筆等數位科技，讓學生可以跨越時空限制，從遊戲中了解新店在地文史。此外圖書二館還有雲端書庫」，無論從教室或家裡，都能瀏覽與借閱圖書。並有書目檢索 e 指通」、閱讀 VIP 包廂座」行動書櫃自由座」等全新設置，讓學生能夠智慧學習、一起樂讀、共讀。

不僅如此，這次圖書二館改造更獲得高齡 80 歲的鄭擎亞退休將軍響應，捐贈了 50萬元給學校買新書，讓樂讀小站的軟硬體設施都更加完善。

羅明才 人臉辨識

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