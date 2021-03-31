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博屋瑪國小學童體驗搭捷運 著傳統服飾萌樣成焦點

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中和平區博屋瑪國小學童穿著泰雅族傳統服飾搭捷運。圖／台中市教育局提供
台中和平區博屋瑪國小學童穿著泰雅族傳統服飾搭捷運。圖／台中市教育局提供

台中市建功國小及博屋瑪國小共164名學生今天試乘台中捷運綠線，學童穿著傳統服飾搭捷運，反而成為民眾的焦點。學童從北屯總站搭車前往市政府站，互相交流捷運體驗。

博屋瑪國小位在和平區達觀部落，大安溪畔的國小，下山到市區路途要一個多小時車程，學生多是第一次搭捷運，雀躍不已。

博屋瑪國小校長比令‧亞布、建國國小校長王鳳雄表示，學生藉校際交流，參訪友校所屬地區文化及了解當地民俗風情，結合課程擴展學生學習領域與生活經驗，陶冶尊重他人文化的情操。

台中和平區博屋瑪國小學童穿著泰雅族傳統服飾搭捷運。圖／台中市教育局提供
台中和平區博屋瑪國小學童穿著泰雅族傳統服飾搭捷運。圖／台中市教育局提供

台中捷運 台中市

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