博屋瑪國小學童體驗搭捷運 著傳統服飾萌樣成焦點

台中市建功國小及博屋瑪國小共164名學生今天試乘台中捷運綠線，學童穿著傳統服飾搭捷運，反而成為民眾的焦點。學童從北屯總站搭車前往市政府站，互相交流捷運體驗。

博屋瑪國小位在和平區達觀部落，大安溪畔的國小，下山到市區路途要一個多小時車程，學生多是第一次搭捷運，雀躍不已。