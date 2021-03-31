屏科大木設系畢展 直立旋轉鞋櫃長者更便利

國立屏東科技大學木材科學與設計學系，今年度畢業班「結設自由CO-FREE DESIGN」為名，以木材為元素創作，「家具與產品設計」、「木建築與空間設計」、「木質資源材料開發與應用」等三大面向，28件作品展出；學生劉璇、陳信酉，改變既有鞋櫃使用，設計「直立式旋轉鞋櫃」，讓高齡者穿、脫鞋時更方便。

屏科大木設系今年度畢業班學生以「自由創作的精神下為讓木材走入更多人的生活」為主軸，題材選擇朝多元發展，新舊文化結合轉換、反應社會現況與內在情緒表達、木質顆粒應用、城市空間改善等多種議題進行設計發想，利用木材表現，為作品添加更多韻味，帶出木材設計應用的新觀念。

學生陳信酉、劉璇所設計的「直立式旋轉鞋櫃In and out」，陳信酉說，進入高齡化社會，長輩到長照、日照機構，穿脫鞋時都要彎腰很不方便，設計直立式旋轉鞋櫃，只要按下按鈕，鞋子就會旋轉到適合長輩高度，讓長輩以簡單又安全的方式拿取鞋子。

屏科大木設系指出，畢展展現學生將社會結構改變趨勢及永續議題結合木材應用，發揮技術與創意呈現最符合生活的木材工藝。