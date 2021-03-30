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屯山國小海洋兒童節 學童玩智慧機器人比賽

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區屯山國小兒童節慶祝活動，加入了多元智慧程式機器人比賽，讓孩子留下一個美好的回憶。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山國小兒童節慶祝活動，加入了多元智慧程式機器人比賽，讓孩子留下一個美好的回憶。 圖／紅樹林有線電視提供

這個星期就是小朋友最喜愛的兒童節，新北市淡水區屯山國小提前舉辦兒童節慶祝活動，不只是希望給學生一個多元學習的機會，更加入了闖關活動，學校師生共同設計下，做了八個大關卡，加入了多元智慧程式機器人比賽，還有學校的海洋特色教育都融入其中，讓孩子留下一個美好的回憶。

屯山國小主任 詹于倩表示，透過遊戲闖關，讓孩子學習海洋生物以及操作平板來控制機器人進行比賽，也是手腦並用的項目，另外還將學校的品德教育精神融入在遊戲當中，用匍匐姿態來前進，就像軍人在打仗一樣，讓孩子相當喜愛，學生說，玩了很多關卡，認為這次的兒童節好豐富。

其實屯山國小位於較靠近海邊的偏遠區域，全校不到一百個學童，因此這次讓高年級的學生，帶著低年級的小朋友，組成團隊一起闖關拿獎勵，也讓他們學習到團隊合作的精神，都在這次的兒童節闖關活動當中，讓孩子留下一個美好的回憶。

兒童節 淡水

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