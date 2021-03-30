屯山國小海洋兒童節 學童玩智慧機器人比賽
這個星期就是小朋友最喜愛的兒童節，新北市淡水區屯山國小提前舉辦兒童節慶祝活動，不只是希望給學生一個多元學習的機會，更加入了闖關活動，學校師生共同設計下，做了八個大關卡，加入了多元智慧程式機器人比賽，還有學校的海洋特色教育都融入其中，讓孩子留下一個美好的回憶。
屯山國小主任 詹于倩表示，透過遊戲闖關，讓孩子學習海洋生物以及操作平板來控制機器人進行比賽，也是手腦並用的項目，另外還將學校的品德教育精神融入在遊戲當中，用匍匐姿態來前進，就像軍人在打仗一樣，讓孩子相當喜愛，學生說，玩了很多關卡，認為這次的兒童節好豐富。
其實屯山國小位於較靠近海邊的偏遠區域，全校不到一百個學童，因此這次讓高年級的學生，帶著低年級的小朋友，組成團隊一起闖關拿獎勵，也讓他們學習到團隊合作的精神，都在這次的兒童節闖關活動當中，讓孩子留下一個美好的回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言