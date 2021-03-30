曾踢下全國冠軍 台東豐田國中克難球場將升級

僅有凹凸不平的克難球場，台東豐田國中足球隊在去年拿下全國11人制冠軍，經立委劉櫂豪爭取下，即將有座東部唯一的人工草皮球場，今天動工。

台東縣豐田國中足球隊5年前成立，但學校運動場無法設置1個標準球場，只能在凹凸不平、遇雨則積水的克難場地練球，比賽前才會到外地移訓，雖然克難，但足球隊不被輕易打倒，在去年更拿年下全國HFL中等學校足球聯賽11人制國男組冠軍。

民國108年3月在台東小英之友會長簡維國安排下，邀請總統蔡英文訪視豐田國中足球隊，當時足球隊的克難練球讓蔡總統相當感動，勉勵足球隊小朋友，並指示劉櫂豪協助爭取經費解決場地問題。

隨後豐田國中提出計畫爭取設置標準球場，劉櫂豪於去年5月安排體育署人員前往豐田國中實地會勘，並當場連絡教育部長潘文忠，潘文忠允諾全力協助豐田國中興建人工草皮足球場計畫。

最後教育部核定新台幣3960萬元，加上台東縣政府編列440萬元經費，今天上午在劉櫂豪、台東縣政府教育處長林政宏、及多名縣議員見證下動工。

劉櫂豪致詞時表示，豐田國中足球隊從蔡總統來訪視、體育署會勘，至109年6月他協助爭取核定補助3960萬元，終於今天動工，期待足球場完工後，能強化球場訓練設施，培育台東優秀體育人才，繼續推廣足球運動。

林政宏代表縣長饒慶鈴恭喜豐田國中將有一座達到國際標準的專業人工草皮足球場地，且是東部唯一，希望選手能盡情在足球場揮灑爭取榮耀。

林政宏表示，豐田國中足球隊成立第5年，在校長洪文政及教練楊志明的帶領下，去年榮獲中等學校足球聯賽國中男生組11人制冠軍，今年參加109學年度中等學校足球聯賽11人制國男甲級，也順利在3月初賽及複賽取得晉級，將於4月參加全國8強決賽，期待能有好成績。