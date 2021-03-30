台南SUPER教師讓孩子找到舞台 玩桌遊、魔術學數學

台南市教師會今天下午公布SUPER教師獎甄選首獎名單，將代表參加全國SUPER教師獎甄選。子龍國小老師郭偉智，教學具創意，讓迷途、叛逆孩子改變並找到表演舞台。家齊高中數學老師黃光文將數學結合魔術、桌遊，引發學習興趣，教室充滿歡笑。

名單如下：六甲國小附幼陳淑卿；佳里區子龍國小郭偉智、安南區青草國小吳宗勳；仁德區文賢國中黃鴻儒、歸仁區歸仁國中余惠婷；家齊高中黃光文、台南高工賴嘉宏老師；南台科大梁丹青、台南應用科大許炳堃。

陳淑卿強調動手做的課程設計，進行以主題與學習區並重學習的方式，讓幼兒在操作中，逐漸堆疊技能與充實素養，且勇於嘗試、創新教學，是校內幼教夥伴的楷模。

郭偉智教學用心有創意，勇於挑戰不同的課程，具本土性又有國際觀。他擔任特殊班級的導師，透過實務課程和輔導策略讓迷途及叛逆的孩子改變，找到表演的舞台，深得家長的心。

吳宗勳曾擔任張老師專線服務志工，實際體悟到教育真的可以改變及救一個人的命運，他全方位關心孩子的學習與家庭，把每位學生當成自己的孩子照顧，帶學生走出教室，實際體驗學習。

余惠婷透過分組合作學習，滿足每個同學的學習需求。她落實素養教學，並且做到將教室還給學生，讓孩子在上課堂都能展現自我，沒有被冷落。

黃鴻儒黃鴻儒十年如一日，每年都給自己設定目標，並努力完成，做成大事年表，時時檢視；尤其是引導一名拒學的孩子回到學校，不但願意上課，且與同學互動良好，也找到攝影的興趣。

黃光文創新教學內容，教法生動多樣。他開設多元選修課「魔術與桌遊」，結合數學與魔術、桌遊，誘發學生的學習動機與參與熱情讓教室充滿歡笑熱情。