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南市復興國小結合本土太空課程 師生童樂cosplay闖關

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區復興國小今天舉辦「童漾復興，復興好樣」闖關活動，師生玩cosplay。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小今天舉辦「童漾復興，復興好樣」闖關活動，師生玩cosplay。記者鄭惠仁／攝影

台南市東區復興國小慶祝兒童節，今天結合學校的天文、本土課程，舉辦「童漾復興，復興好樣」闖關活動。校長和老師和學生大玩cosplay，並大吃爆米花，師生樂開懷。

校長陳茂盛說，兒童節活動內容包含本土語言、多元文化和天文結合的童玩闖關活動，有台語、客家語、原民語說看看、越南映像穿搭秀，並將校本天文課程融入童玩闖關PK活動，繞行九大行星的電流急急棒充滿緊張刺激，而SPACE射擊任務更需要高超的技巧和運氣。

最令學生新奇又興奮的是學生cosplay，大家發揮創意大膽秀；校長和老師穿著國王、魯夫、悟空和羅馬武士裝，學生則穿原民服裝，進行創意秀，過關的同學還可獲得甜蜜蜜的爆米花。

學生盧羿璇說，今天的闖關中九大行星的電流急急棒最刺激，活動有吃又有玩。」學生林宇柔和元貝甄穿著族服介紹自己的母語，覺得很驕傲。

陳茂盛表示，這次兒童節有別於過去的單純送禮物，透過闖關和互動體驗達到有意義的學習，讓兒童節除了童樂，更可以親師生同樂，留下歡樂的童年回憶。

台南市東區復興國小今天舉辦「童漾復興，復興好樣」闖關活動，師生玩cosplay。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小今天舉辦「童漾復興，復興好樣」闖關活動，師生玩cosplay。記者鄭惠仁／攝影

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