聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市復興國小結合本土太空課程 師生童樂cosplay闖關
台南市東區復興國小慶祝兒童節，今天結合學校的天文、本土課程，舉辦「童漾復興，復興好樣」闖關活動。校長和老師和學生大玩cosplay，並大吃爆米花，師生樂開懷。
校長陳茂盛說，兒童節活動內容包含本土語言、多元文化和天文結合的童玩闖關活動，有台語、客家語、原民語說看看、越南映像穿搭秀，並將校本天文課程融入童玩闖關PK活動，繞行九大行星的電流急急棒充滿緊張刺激，而SPACE射擊任務更需要高超的技巧和運氣。
最令學生新奇又興奮的是學生cosplay，大家發揮創意大膽秀；校長和老師穿著國王、魯夫、悟空和羅馬武士裝，學生則穿原民服裝，進行創意秀，過關的同學還可獲得甜蜜蜜的爆米花。
學生盧羿璇說，今天的闖關中九大行星的電流急急棒最刺激，活動有吃又有玩。」學生林宇柔和元貝甄穿著族服介紹自己的母語，覺得很驕傲。
陳茂盛表示，這次兒童節有別於過去的單純送禮物，透過闖關和互動體驗達到有意義的學習，讓兒童節除了童樂，更可以親師生同樂，留下歡樂的童年回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言