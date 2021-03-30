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2021台灣蛋糕技藝競賽 台首大烘焙系龐云臻奪冠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
2021台灣蛋糕技藝競賽，台首大烘焙系龐云臻奪冠。記者周宗禎／攝影
2021台灣蛋糕技藝競賽，台首大烘焙系龐云臻奪冠。記者周宗禎／攝影

台灣首府大學烘焙系二年A班龐云臻上周末參加2021年台灣蛋糕技藝競賽，獲米粉蛋糕社會組冠軍，龐云臻感謝培訓她的李又貞老師、一直陪她訓練的同學。校長戴文雄今天嘉勉師生，贈送為校爭光的感謝狀，鼓勵龐云臻繼續努力學習，提升烘焙技藝，強化未來就業與創業能力。

龐云臻3、4個月前就由李又貞指導訓練，並與同班幾位同學研討米粉蛋糕的比率配方，不斷嘗試製作，李又貞與同學也陪同到台北參賽。龐云臻果真不負重望，雖然參加社會組競爭激烈，憑藉賽前對米粉蛋糕的研究脫穎而出拿到冠軍，師生都感與有榮焉，

李又貞表示，米粉蛋糕是以低筋麵粉加上米穀粉，兩種不同粉配比，在規定的七比三範圍，再去做些微變化，配合水分及烘烤溫度的不同，需要不斷嘗試製作，拿捏出最佳比率，云臻同學相當努力，這次獲獎是平時辛苦所得。

龐云臻表示，這次獲獎感謝又貞老師的指導，還有同學們陪練，更感動的是老師與同學都陪同她到台北參賽為她壯膽，她才能從容應賽，拿到好成績。

2021台灣蛋糕技藝競賽，台首大烘焙系龐云臻奪冠。記者周宗禎／攝影
2021台灣蛋糕技藝競賽，台首大烘焙系龐云臻奪冠。記者周宗禎／攝影

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