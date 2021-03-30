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補習班老師比學校老師強太多？網點背後真相：要面對的不同

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
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學生時期，為了讓自己成績更好，很多人利用課餘時間到補習班精進，但有網友好奇「補習班老師是不是比學校老師強太多？」，引起網友熱議。

網友在PTT八卦板發文，表示之前偷看過補習班老師課本，跟學生的完全一樣也沒有偷寫解答或筆記，上課也是輕鬆解完很難的題目，然後每一個章節也都可以把重點整理成一張筆記，還不用看小抄，都能記在腦海裡「也太神了吧」。

他進一步說，反觀國、高中老師，一堆只會唸課文，沒有教師用課本就不會上課，考卷沒有解答就不會回答的一大堆，很好奇這些老師們到底都怎麼進到學校工作的？難道都是校長的皇親國戚？

此文一出也引起網友熱議「熟能生巧吧，鄉民連續教個五年十年也可以啊。」、「補習班老師不強不行，不強就沒飯吃了...」、「補習班是教你考試，不是教你讀書」、「補習班老師教不好就會被踢掉，壓力自然會讓他們汰換」、「要面對的不一樣，不用這麼狹隘」。

有人覺得「不見得是老師不會教，是沒有多少學生想學」、「看學校吧，建中北一女的老師應該比補習班強」、「國高中不只老師、學生也是廢到笑，去學校就是睡覺跟吃飯、運動而已」、「老師講再多學生也是聽不懂，不如念課文就好」、「補習班跟正式教師比？你真的不懂吧」。

也有人提出另類觀點「你誤會了，公立學校最重要的工作不是教學，教學是應付用的，公立學校真正的工作是應付縣市政府的評鑑，至於學生學得如何，政府其實不在意，學生不要出事就好，而且義務教育階段 在意學習的家長其實很少，真正在意的家長，不會念公立國中小，一定送私校」。

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