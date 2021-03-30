21年始終如一！每周駐診 施建志扮特教生口腔守護者

台南市牙醫師施建志每周都會前往國立台南特殊教育學校駐診，扮演特教學生的口腔守護者，至今已21個年頭，當面對害怕看診的學生時，他總能用令人安心的方法安撫學生，讓學生接受來牙科室看診，甚至能主動躺上診療椅。施建志說，特殊生口腔保健不易，將持續替弱勢服務。

施建志自2000年9月開始，每周1次至台南特教學校駐診服務，有時遇到害怕看診的學生，他總有方法能成功安撫學生焦慮不安的心，讓學生漸漸接受來牙科室看診，還能主動躺上診療椅；有時面對無法上診療椅的學生們，施建志也會主動去配合學生，並不拘泥固定的看診模式。

「特殊生的口腔保健很重要，也有一定難度。」施建志說，從駐診中意識到特殊生的口腔保健照顧不易，因此他也帶頭與學校合作成為觀摩學校，進而推廣全國特教學校設置牙科室，造福更多特教學生。直到今日，施建志仍自掏腰包免費提供台南特教學校學生氟錠和牙刷，扮演著學生口腔保健的守護者。

台南特教培育學生體育專長，讓學生發展各項體育項目，在許多國際競賽上表現出色，施建志不止行醫，他也看見台南特教培育學生的體育專長，對特教生的運動發展他也大力支持。