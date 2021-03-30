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學生化身蜘蛛人飛簷走壁！嘉縣梅北國小校慶很不一樣
嘉義縣梅山鄉梅北國小將於4月2日歡慶創校20周年慶，29日上午特別邀請專責於救災救難的諸羅繩隊扮演的蜘蛛人及超人，從天而降發放禮物並與小朋友一同歡樂，成為嘉義縣校園內最另類的青少年生命探索活動。
此次活動由嘉義縣教育展望協會發起，想提供另類的教育課程給嘉義縣學童們，遂接洽消防局德安分隊救助教官吳宗錡並提供構想，此時梅北國小正準備歡慶20周年校慶，也想提供孩童們另類且別開生面的慶祝活動，遂共同營造此以一系列活動。
活動開場由諸羅夥伴們扮演蜘蛛人及超人從天際下降進場，穿梭在學童中，現場呼聲連連響徹雲霄，待蜘蛛人及超人在空中行列式後就定位，一起分灑禮物並齊聲歡迎校長及來賓進場，現場立即歡聲雷動，再創另一波歡樂高潮。
活動上午為低年級的攀樹課程及繩降體驗，下午為中高年級攀樹課程、繩降體驗、垂降訓練及雙索橫渡，吳宗錡表示，繩索救援是諸羅繩隊的專長，但繩索救援並不是只應用在緊繃且險惡的環境下，諸羅繩隊在救助教官的引導下，帶給夥伴及學童另類的感官感受刺激。
嘉義市政府消防局表示，消防人員平時所訓練的救助戰技除救人苦難外，也能應用本身技能再創生活樂趣，帶正面的能量。
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