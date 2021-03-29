高中探究實作課程報告怎麼寫？ 大學師提關鍵4步驟

108課綱自然科新增探究與實作課程，111學年約600個大學校系要參採此課學習成果。台灣物理、化學、數學及地球科學學會今天舉行記者會，指出此課著重「探究」，建議循發現問題、規畫問題、解決問題，以及組織、呈現成果與反思四步驟撰寫學習報告。大學端鼓勵學生參考知名科學家法拉第的「科學筆記本」，寫下自己發現的科學問題與思考歷程。

台灣物理學會代表許華書表示，探究與實作課程鼓勵學生像科學家一樣學習，但非做出科學家的實驗成果，過程比結果更重要。大學端想看到學生如何發現什麼問題、規畫如何探究問題、如何善用工具解決問題，以及如何組織、呈現、反思成果。他建議學生準備筆記本，按這4步驟依序寫下報告。

許華書表示，建議以簡潔、流暢、有邏輯的敘事來撰寫反思報告，可用課堂上操作的實驗、探討的時事議題為主題，建議找尋結合基礎科學知識與新興科技發展的議題。中國化學會秘書長趙奕姼舉例，化學界關注綠色化學，強調兼顧環境保護的化學實作，建議高中生找尋相關主題來發揮。

中華民國地球科學學會秘書長劉雅瑄也說，地球科學所談的一切都關乎環境，如太空、大氣、地質，期待看到學生觀察並發現環境問題，進而思考解決之道的論述過程。

台灣師範大學數學系副系主任林延輯表示，高中數學領域學習成果宜緊扣課本基本觀念，大學教師盼看到學生高度掌握課程內容、展現夠強的學習動機。他也強調，對就讀高數學需求科系的學生來說，只學新課綱數學範圍還不夠，建議學生透過中華民國數學會提供的相關素材，進行加深加廣學習。