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瑞芳鼻頭國小記錄百年情懷 辦攝影、寫生比賽

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區鼻頭國小百年校慶，舉辦攝影、寫生比賽，分享精彩畫面瞬間，同慶學校百年情懷。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區鼻頭國小百年校慶，舉辦攝影、寫生比賽，分享精彩畫面瞬間，同慶學校百年情懷。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區鼻頭國小自民國10年成立，並將於5/8舉行百年校慶，為了推廣鼻頭角、南雅等景點特色，以及使校友們追憶這些年學校座落風景區的轉變，預計在4/11舉辦寫生比賽，邀請各年齡層的學生、成人前來記錄在地風光，而即日起至4/9，也舉辦攝影作品徵件，邀請民眾以人文、自然為主題，分享精彩畫面瞬間，同慶學校百年情懷。

鼻頭國小校長陳玉芳表示，學校校區分別有鼻頭角、南雅兩大觀光景點，因此長年推行學生導覽訓練，近年來感謝扶輪社友及學校老師提供攝影設備與教學，讓孩子們在導覽時也能用影像記錄家鄉之美，此次校慶前舉辦的攝影徵件比賽，不僅限校內學生，高國中小及社會人士皆可郵寄參賽，即日起至4/9，需準備沖洗好的作品、原始檔光碟及報名表，詳細洽詢方式可洽鼻頭國小學校官網。

最近春季天氣變化多，今(29)日學生特地與老師解討近日的拍攝成果，有的學生拍到朦朧的雲霧隱約透露三貂角海岬，也有學生拍攝校犬Aki及近日綻放的校花台灣百合，這次攝影主題，以南雅、鼻頭地區的人文風情或自然古蹟皆可，而除了攝影，在4/8以前，民眾也能報名參加4/11的現場寫生比賽，攝影寫生的得獎者，除了會在5/8鼻頭國小百年校慶當天頒獎，現場也會展示作品，希望大小朋友們踴躍報名，推廣藝術教育與在地名勝風光。

瑞芳

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