高中職「紙芝居（日本看圖說故事）比賽」 水里商工奪冠

南台科大舉辦第11屆高中職「日本看圖說故事(紙芝居)比賽」，中午公告比賽結果，前3名南投水里商工、台南南英商工（A）、高雄樹德家商（A)。

今年「紙芝居」比賽有高中職14隊參賽，有遠從桃園、南投等地前來參賽，選用日本故事題材以日本北陸地區富川、石川及福井三縣流傳的民間故事為主。

日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次表示，非常感謝同學們對日本文化和日語的熱愛，也很榮幸台日關係可以透過比賽連結，東日本大地震今年滿10周年，10年前在日本遭遇到困境的時候，很感謝台灣人的熱情幫助，日本人民至今仍無法忘懷台灣人的熱情，希望台、日之間的交流越趨興盛。

應日系主任鄧美華表示，應日系第一次嘗試以直播，讓因疫情管制入場人數無法到場觀賽的同學或老師們可以透過直播欣賞學生表演。另因獲得日商優貝克科技吳東嶸副總經理及系友林德修經費贊助，明年將恢復大學部的看圖說故事比賽。