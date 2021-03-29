MeToo先行者 婦援會發表台灣首本慰安婦故事繪本

慰安婦的歷史涵蓋戰爭和性暴力，適合國中小學生閱讀嗎？婦援會今天發表台灣第一本慰安婦故事繪本「蘆葦花開」。婦援會執行長杜瑛秋表示，希望透過繪本帶領大小讀者閱讀不同世代女性的生命故事，了解歷史的真相和激發同理包容的態度。她也預告，慰安婦紀念館「阿嬤家」新館預計六月底完工開幕。

「蘆葦花開」描述一位小女孩莊秀秀回外婆家過暑假，經由穿著縫補布娃娃等事件，一步步進入外婆的內心世界，理解她在戰爭中經歷的慰安婦歷史。

杜瑛秋表示，書中外婆嚴格規定秀秀不能太晚回家、不能穿無袖、暴露的衣服，呈現性暴力被害者的心聲。而外婆在縫補秀秀娃娃的過程中，回憶起年輕時幫日軍縫「千人針」、學女紅分擔家計的記憶。繪本中提到外婆表示，她們(慰安婦)明明是一群受苦的人，回到家鄉卻被認為是自願前往、在背後被喊「趁食查某」，她也因此被迫離群索居。

杜瑛秋表示，慰安婦阿嬤所反映的性暴力議題和所經歷的「責難被害人」過程，和現代許多性暴力受害者的經歷類似，她因此把慰安婦定位為「#MeToo先行者」

「蘆葦花開」文字作者洪佳如表示，身為文學創作者，在創作故事時必須思考兒童在哪裡，小讀者是否能藉由故事依稀明白戰爭的殘酷，同李阿嬤們所遭受的不公不義對待。她花了一個夏天閱讀慰安婦故事，最後選擇用布娃娃的縫痕連接在戰爭受傷的阿嬤。「蘆葦花開」繪製團隊藝朵文化設計總監高挺育則說，這是一個相當沉重的議題，創作團段因此用活潑放鬆的用色，希望讓大眾接受卻又不失本書探討的核心精神。

杜瑛秋表示，國小三年級對性暴力已有概念，因此將「蘆葦花開」的讀者群設定國小三年級以上。婦援會也以此書為教材設計課程，進入建中二年級試教。她認為此書很適合作為高三學生加深加廣的課程教材。