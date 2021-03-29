快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

#MeToo先行者 婦援會發表台灣首本慰安婦故事繪本

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
婦援會發表台灣第一本慰安婦故事繪本「蘆葦花開」。圖為婦援會執行長杜瑛秋。記者陳宛茜／攝影
婦援會發表台灣第一本慰安婦故事繪本「蘆葦花開」。圖為婦援會執行長杜瑛秋。記者陳宛茜／攝影

慰安婦的歷史涵蓋戰爭和性暴力，適合國中小學生閱讀嗎？婦援會今天發表台灣第一本慰安婦故事繪本「蘆葦花開」。婦援會執行長杜瑛秋表示，希望透過繪本帶領大小讀者閱讀不同世代女性的生命故事，了解歷史的真相和激發同理包容的態度。她也預告，慰安婦紀念館「阿嬤家」新館預計六月底完工開幕。

「蘆葦花開」描述一位小女孩莊秀秀回外婆家過暑假，經由穿著縫補布娃娃等事件，一步步進入外婆的內心世界，理解她在戰爭中經歷的慰安婦歷史。

杜瑛秋表示，書中外婆嚴格規定秀秀不能太晚回家、不能穿無袖、暴露的衣服，呈現性暴力被害者的心聲。而外婆在縫補秀秀娃娃的過程中，回憶起年輕時幫日軍縫「千人針」、學女紅分擔家計的記憶。繪本中提到外婆表示，她們(慰安婦)明明是一群受苦的人，回到家鄉卻被認為是自願前往、在背後被喊「趁食查某」，她也因此被迫離群索居。

杜瑛秋表示，慰安婦阿嬤所反映的性暴力議題和所經歷的「責難被害人」過程，和現代許多性暴力受害者的經歷類似，她因此把慰安婦定位為「#MeToo先行者」

「蘆葦花開」文字作者洪佳如表示，身為文學創作者，在創作故事時必須思考兒童在哪裡，小讀者是否能藉由故事依稀明白戰爭的殘酷，同李阿嬤們所遭受的不公不義對待。她花了一個夏天閱讀慰安婦故事，最後選擇用布娃娃的縫痕連接在戰爭受傷的阿嬤。「蘆葦花開」繪製團隊藝朵文化設計總監高挺育則說，這是一個相當沉重的議題，創作團段因此用活潑放鬆的用色，希望讓大眾接受卻又不失本書探討的核心精神。

杜瑛秋表示，國小三年級對性暴力已有概念，因此將「蘆葦花開」的讀者群設定國小三年級以上。婦援會也以此書為教材設計課程，進入建中二年級試教。她認為此書很適合作為高三學生加深加廣的課程教材。

慰安婦 戰爭 阿嬤

延伸閱讀

身為母親，想為孩子建造一個更好的台灣「台語兒童公民繪本微動畫」

【台語兒童公民繪本與微動畫系列1】《唱家己的歌》精彩內容搶先看！

「台語兒童公民繪本與微動畫系列」重磅企劃3/23上市

公共圖館扮推手…善用「繪本處方箋」 促進長者心理健康

相關新聞

#MeToo先行者 婦援會發表台灣首本慰安婦故事繪本

慰安婦的歷史涵蓋戰爭和性暴力，適合國中小學生閱讀嗎？婦援會今天發表台灣第一本慰安婦故事繪本「蘆葦花開」。婦援會執行長杜瑛...

為校爭光！新化高中3師生同獲選台南市優秀青年

台南市新化高中教務主任劉家全、學務主任林宏龍參加110年優秀青年選拔，昨天獲選台南市社會優秀青年，學生翁茂庭獲中等學校優...

把手消毒器抗疫 2學童發明奪金

公共場所門把易滿布髒汙細菌，疫情期間消毒更重要。嘉義市北興國中一年級學生王冠文、嘉義大學附設小學六年級學生沈庭羽，經老師...

舊鞋不用再交接 鼓山國小棒球隊喜獲釘鞋與獎學金

高雄鼓山國小棒球隊不少隊員來自偏鄉，光覺心靈文教協會長期關懷弱勢兒童，今天下午發起「美麗你我、棒球天使」公益棒球賽，贈送...

台中大元國小美術班畢業展 屯區藝文中心展出

台中市大里區大元國小今在屯區藝文中心舉辦第十屆美術班畢業美展暨聯展，由美術班21位畢業生及三、四、五年級在校生展出學習成...

這款考試通知好活潑 興華國小學生拋偶包搶當主角

雲林麥寮興華國小讓考試通知不再冷冰冰。教師許嘉彬為翻轉考試帶給學生嚴肅與緊張的印象，自學電腦軟體，並利用隨手拍的學生生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。