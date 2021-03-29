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為校爭光！新化高中3師生同獲選台南市優秀青年

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新化高中學生翁茂庭(右一)、教務主任劉家全(右二)、學務主任林宏龍(左二)、校長許宏明(左三)與救國團主任委員陳順章(右三)。圖／校方提供
新化高中學生翁茂庭(右一)、教務主任劉家全(右二)、學務主任林宏龍(左二)、校長許宏明(左三)與救國團主任委員陳順章(右三)。圖／校方提供

台南市新化高中教務主任劉家全、學務主任林宏龍參加110年優秀青年選拔，昨天獲選台南市社會優秀青年，學生翁茂庭獲中等學校優秀青年。校長許宏明今天恭喜師生為校爭光。

劉家全在新化高中服務17年，任總務主任第一年遭逢莫拉克88風災，全校六棟大樓地下室淹水，校園滿目瘡痍，聯繫國軍災後復原讓師生正常上課。之後興建圖資藝術大樓，完成五棟大樓耐震補強，並寫計畫爭取各項經費超過2億元。

林宏龍到新化高中服務近20年，致力推展國際教育活動，新化高中近來與日本富岡西高校和韓國吉原女子高校交流，國際教育旅行、信件、視訊、友誼物品寄送等方式提升師生國際視野與體驗。

翁茂庭是台南市九八童軍團聯隊長，曾獲中華民國童軍總會台南市優秀童軍獎章、通過世界公民等14項專科章。翁茂庭說，「人生以服務為目的」，擔任志工在國高中這幾年服務300小時以上，希望未來能成為「多才多藝的斜槓青年努力服務社會」。

校長許宏明表示，恭喜師生獲此殊榮，實至名歸，是新化高中的榮耀；劉家全除熱心校務，高三開始捐血到今年2月已107次。而林宏龍不管何種職務總是認真負責熱情付出，且笑臉迎人笑聲爽朗，樂在工作。 翁茂庭則是長期致力童軍公共服務，是青年學子表率。

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