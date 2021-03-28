聽新聞
test
0:00 / 0:00
這款考試通知好活潑 興華國小學生拋偶包搶當主角
雲林麥寮興華國小讓考試通知不再冷冰冰。教師許嘉彬為翻轉考試帶給學生嚴肅與緊張的印象，自學電腦軟體，並利用隨手拍的學生生活照製成活潑版考試通知，獲得學生與家長回響，不僅帶來正向學習風氣，也讓孩子得到另一種肯定，效益加乘。
這股熱潮來自五年級教師許嘉彬的突發奇想，他表示，每次新班級成立就會成立LINE群組，透過群組讓家長有個暢行無阻的親師溝通管道，不過以往的考試評量時間通知，對大家而言都帶有嚴肅意味，因此嘗試設計排版做成一張海報，沒想到頗受大人小孩歡迎。
許嘉彬說，首登版面的女學生是林育甄，個性相當大方，完全沒有「偶像包袱」，圖文並茂的通知，讓其他小朋友都很期待成為下次版面主角，每個登上版面的學生也互相影響、肢體表現都落落大方；家長也認為是相當貼心的溫馨提醒。
許嘉彬表示，他所操作的coreldraw軟體非常容易上手，且是直覺式操作，只需要幾分鐘時間摸索介面即能上手。
校長王瓊慈說，創意設計讓老師和家長間的溝通不再侷限純文字，而是一張張以學生為主角的活潑海報，淋漓盡致展現學習活力，也非常樂見其他老師或班級跟進，帶動整體校園風氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言