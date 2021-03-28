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這款考試通知好活潑 興華國小學生拋偶包搶當主角

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林麥寮興華國小教師許嘉彬細心設計排版，讓考試通知不再冷冰冰。圖／讀者提供
雲林麥寮興華國小教師許嘉彬細心設計排版，讓考試通知不再冷冰冰。圖／讀者提供

雲林麥寮興華國小讓考試通知不再冷冰冰。教師許嘉彬為翻轉考試帶給學生嚴肅與緊張的印象，自學電腦軟體，並利用隨手拍的學生生活照製成活潑版考試通知，獲得學生與家長回響，不僅帶來正向學習風氣，也讓孩子得到另一種肯定，效益加乘。

這股熱潮來自五年級教師許嘉彬的突發奇想，他表示，每次新班級成立就會成立LINE群組，透過群組讓家長有個暢行無阻的親師溝通管道，不過以往的考試評量時間通知，對大家而言都帶有嚴肅意味，因此嘗試設計排版做成一張海報，沒想到頗受大人小孩歡迎。

許嘉彬說，首登版面的女學生是林育甄，個性相當大方，完全沒有「偶像包袱」，圖文並茂的通知，讓其他小朋友都很期待成為下次版面主角，每個登上版面的學生也互相影響、肢體表現都落落大方；家長也認為是相當貼心的溫馨提醒。

許嘉彬表示，他所操作的coreldraw軟體非常容易上手，且是直覺式操作，只需要幾分鐘時間摸索介面即能上手。

校長王瓊慈說，創意設計讓老師和家長間的溝通不再侷限純文字，而是一張張以學生為主角的活潑海報，淋漓盡致展現學習活力，也非常樂見其他老師或班級跟進，帶動整體校園風氣。

雲林麥寮興華國小活潑版的考試通知俏皮又有活力，獲得學生與家長回響。圖／讀者提供
雲林麥寮興華國小活潑版的考試通知俏皮又有活力，獲得學生與家長回響。圖／讀者提供
雲林麥寮興華國小教師許嘉彬利用coreldraw軟體設計考試通知。圖／讀者提供
雲林麥寮興華國小教師許嘉彬利用coreldraw軟體設計考試通知。圖／讀者提供
首登班級考試通知版面的林育甄，個性相當大方，完全沒有「偶像包袱」。圖／讀者提供
首登班級考試通知版面的林育甄，個性相當大方，完全沒有「偶像包袱」。圖／讀者提供
登上考試通知版面人物的學生各個落落大方。圖／讀者提供
登上考試通知版面人物的學生各個落落大方。圖／讀者提供

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