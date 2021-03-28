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墊紙畫成老蔣頭像 藝術家張秉正14件水墨創作台南展出

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
藝術家張秉正（右三）受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正（右三）受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作。圖／取自張秉正臉書

一幅藝術品的構思要多久？藝術家張秉正最近受台南新藝獎邀請展出的14件水墨創作就花了9至10年。為什麼要這麼久，他說「就是可以做一點什麼去對應的時候」作品反映他幼年的生活經驗，「一種生命的歷程，並成為新的內容」其中一幅前總統蔣中正的頭像，還是以一張原本墊在其他畫作下、被印上了些墨彩的紙再進一步創作而成，歡迎大家前往。展出地點在台南市藝非凡美術館，展期至4月18日。

張秉正畢業於明道中學美工科、師大美術系，並獲國立台南藝術學院造形藝術研究所碩士；曾是台中20號倉庫第一屆駐站藝術家；作品「慾望傷痕」獲國立台灣美術館典藏。

張秉正擅長以水墨進行各種主題的創作，他認為：「水墨是熟悉的創作手法，必須精準才能下筆，但隨時代的改變，也改變自己處理的方法；如何去調整，每一張都是一個挑戰」。

對於這次展出的畫作，他說，父親1949年來台，後來在彰化縣溪州鄉教書，他們就住在國中的宿舍裡，雖不是眷村，但幾個小家庭聚在一起，卻很有眷村的味道，後來搬到員林也是這樣的環境。

他說，從2010年起，心裡就有想要以幼時生活和對父親的印象等素材進行創作的念頭，這個想法一直擱在心裡，直到2018年才著手下筆，1年多前完成「沒有很清楚，就是可以做一點什麼去對應的時候」。

對於此次的14件作品，張秉正形容：「本身就會有一種基本水墨的美感，這是我沒有丟掉的，主題上希望能擴張我們這一代的生活經驗，成為一種生命的歷程，並成為新的內容」。

對於前總統蔣中正的頭像作品「梅花上將」，它的畫紙原是墊在另一張紙下，印了一些墨。他有次看過一張蔣中正的舊照後，因為靈感浮現，就以此創作出老蔣的意像。至於，原本梅花並不是將軍，頭像旁又畫了梅花和鳥，是什麼含意？他說，就由觀賞者自己去體會。

藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正受台南新藝獎邀請展出14件水墨創作，地點在台南市藝非凡美術館。圖／取自張秉正臉書
藝術家張秉正的水墨創作「梅花上將」印在這次的邀請卡小簡上。記者黃寅／攝影
藝術家張秉正的水墨創作「梅花上將」印在這次的邀請卡小簡上。記者黃寅／攝影

蔣中正 梅花 美術館

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