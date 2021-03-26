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新北及人小學70歲 師生尬球慶祝
3月25日是新北市及人小學70周年校慶，校方除了為創辦人盛紫莊銅像揭幕，董事長盛正儀致詞時感謝教職員的奉獻，希望校園裡學生的朗朗讀書聲、笑聲能持續不斷。
校方表示，考量防疫，原本想熱鬧舉辦的「七十大壽」，改走小而溫馨的慶祝活動。除了為銅像揭幕，還有一年級的「灌籃高手」趣味競賽，七個班分成四組，兩兩上場對抗，當第七組在場上與師長對抗時，場邊觀眾很有默契的一面倒幫同學加油。
及人小學最早是從辦幼稚園起頭，一開始只有7名學生。及小校長張政義指出，盛紫莊以儒家「推己及人」為治學精神，及人70年來培育無數英才，為緬懷創辦人視生如親的精神，因此塑立創辦人銅像，盼傳承前人的風範。
很多校友回及人為母校慶生，就算彼此不同屆，聊起唸書時的種種，總有說不完的趣事和糗事。有人指著操場邊的一排大樹，「我永遠忘不了在樹下舉行的畢業典禮」，也有校友感謝當時很兇的主任，才造就現在的他。
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